До 350 тысяч: в Минобороны Британии назвали потери ВС РФ от 24 февраля (фото)

Среди российских официальных лиц прослеживается низкий уровень понимания общих потерь из-за "сложившейся культуры нечестной отчетности в армии", считают в британской разведке.

С начала полномасштабного вторжения по ноябрь 2023 года Вооруженные силы Российской Федерации могли потерять до 350 тысяч военных. Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании в X (Twitter).

В оборонном ведомстве Британии заявили, что с 24 февраля 2022 года по ноябрь 2023 года российская армия могла потерять от 180 тысяч до 240 тысяч человек ранеными и около 50 тысяч убитыми. Частная военная компания "Вагнер", вероятно, потеряла около 40 тысяч боевиков ранеными и 20 тысяч — убитыми.

В британской разведке считают, что в целом российская сторона могла иметь от 220 до 280 тысяч раненых и примерно 70 тысяч убитых.

"Это дает примерно от 290 000 до 350 000 общих потерь российских боевиков. Медиана диапазона оценок составляет 320 000 общих потерь российских боевиков", — говорится в сообщении разведки.

В Министерстве обороны Великобритании добавили, что из-за "сложившейся культуры нечестной отчетности в армии" среди российских официальных лиц прослеживается низкий уровень понимания общих потерь.

Напомним, 3 декабря первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что с 27 ноября по 3 декабря украинские военные ликвидировали более семи тысяч оккупантов. Также ВСУ уничтожили 534 единицы вооружения и военной техники противника.

Аналитики Института изучения войны в отчете за 3 декабря сообщили, что 1 декабря российский президент Владимир Путин подписал указ об увеличении численности ВС РФ, что может быть официальным признанием текущей численности российских военных, а не приказом немедленно увеличить численность личного состава ВС РФ.