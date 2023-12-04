"Интересует врага больше всего": в ПС назвали главную цель "шахедов" в Украине

В городе в Хмельницкой области расположен аэродром базирования самолетов тактической авиации ВСУ, отметил Юрий Игнат.

Российские оккупанты часто запускают БПЛА Shahed к аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал подробности в интервью "РБК-Україна".

Он отметил, что именно к этому объекту фиксируют большое количество пусков различных российских воздушных целей. В городе расположен аэродром базирования самолетов тактической авиации Вооруженных сил Украины. Соответственно, это представляет для россиян интерес.

"У нас есть десятки оперативных аэродромов, но почему-то именно этот интересует врага больше всего", — пояснил военный.

Игнат отметил, что в Одесской области работают, в том числе и западные системы. И довольно эффективно работают. Впрочем, иногда враг наносит удары "Ониксами" или Х-22 по Одесской и Николаевской областях.

Атака БПЛА в ночь на 4 декабря

Российские войска в ночь на 4 декабря атаковали территорию Украины 23 ударными БПЛА Shahed-136/131. Вражеские БпЛА запускали из оккупированного Крыма. Воздушную атаку отражали истребительная авиация, мобильные огневые группы и зенитные ракетные подразделения. В результате боевой работы уничтожено 18 ударных БПЛА и одну управляемую авиационную ракету Х-59.

На Ивано-Франковщине работала противовоздушная оборона. Также взрывы в Хмельницкой области подтвердил первый заместитель главы ОГА Сергей Тюрин.

Как считает представитель Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук, враг пытается запускать "шахеды" даже не для истощения систем ПВО, а для фиксации новых установок, которые могут использоваться Силами обороны Украины. Он назвал маниакальным поведением постоянное стремление оккупантов добраться до аэропорта в Староконстантинове.

Напомним, 4 декабря в ВСУ рассказали, когда и как могут возобновиться массированные атаки ВС РФ. Юрий Игнат отметил, что украинцам нельзя расслабляться, ведь новые массированные атаки противника могут начаться в любой момент.