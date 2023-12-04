"Ищут ПВО": спикер УДА объяснил активацию запусков "шахедов" из Крыма и Кубани (видео)

Враг, как считает Сергей Братчук, пытается запускать "шахеды" даже не для истощения систем ПВО, а для фиксации новых установок, которые могут использоваться Силами обороны Украины.

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Запуски БПЛА Shahed из Чауды (Крым) и Приморско-Ахтарска (Краснодарский край) преимущественно касаются южных областей Украины и направлены на то, чтобы вычислять системы ПВО. Представитель Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук в эфире телеканала "Ми Україна" сообщил подробности.

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По его словам, прослеживается определенная тенденция запусков. Он назвал маниакальным поведением постоянное стремление оккупантов добраться до аэропорта в Староконстантинове.

Братчук отметил, что враг пытается запускать "шахеды" даже не для истощения систем ПВО, а для фиксации новых установок, которые могут использоваться Силами обороны Украины. Россияне соответствующими маршрутами могут осуществлять разведку для ударов в будущем.

"Речь идет об объектах стратегической и критически важной инфраструктуры", — заявил Братчук.

Атака БПЛА в ночь на 4 декабря

Российские войска в ночь на 4 декабря атаковали территорию Украины 23 ударными БПЛА Shahed-136/131. Вражеские БпЛА запускали из оккупированного Крыма. Воздушную атаку отражали истребительная авиация, мобильные огневые группы и зенитные ракетные подразделения. В результате боевой работы уничтожено 18 ударных БПЛА и одну управляемую авиационную ракету Х-59.

Взрывы в Хмельницкой области подтвердил первый заместитель главы Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин. На Ивано-Франковщине также работала противовоздушная оборона.

Напомним, 4 декабря в Минобороны рассказали, когда ВСУ получат больше дронов. В течение последних месяцев ВСУ получают больше БПЛА различных типов и модификаций. Запас дронов нужно непрерывно пополнять, поскольку они являются расходным материалом.