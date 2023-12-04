Неутомимый беглец: на Закарпатье обнаружили мужчину, который в четвертый раз хотел уехать из Украины

Пограничники говорят, что дважды мужчина пытался сбежать из Украины через Одесскую область. Теперь ему грозит штраф или арест на срок до 15 суток.

На Закарпатье разоблачили уклониста, который пытался сбежать за границу через реку Тиса. В частности, это уже четвертая неудачная попытка мужчины сбежать из Украины. Об этом сообщают в пресс-службе Западного регионального управления Госпогранслужбы.

Отмечается, что беглец проживает в Коломые и имеет 29 лет. Он уже пытался незаконно выехать из Украины. Дважды его разоблачали в Одесской области и еще один раз он пытался пересечь границу в Закарпатской области.

Четвертую попытку мужчина решил сделать на Закарпатье — планировал переплыть реку Тиса на надувном матрасе. Злоумышленник пытался воспользоваться своим маленьким ростом, поэтому надел розовую шапку и притворился ребенком.

Фото: пресслужба Держприкордонслужби Фото: пресслужба Держприкордонслужби Фото: пресслужба Держприкордонслужби Фото: пресслужба Держприкордонслужби

Пограничники говорят, что это самое большое плавучее средство, на котором уклонисты пытались сбежать за границу. В частности, только в течение последних выходных было задержано 22 уклониста, которые пытались незаконно выехать из Украины.

Больше всего злоумышленников обнаружили во время проб пересечь границу с Венгрией. Так, пограничники отделов "Лужанка" и "Вилок" задержали 13 мужчин.

Фото: google.com/maps

За содеянное все выявленные уклонисты понесут административную ответственность. Им грозит штраф в размере от 3400 до 13600 гривен, или арест до 15 суток.

Напомним, в конце ноября пограничники сообщали, что задержали очередных уклонистов в 200 метрах от границы. Они заплатили за помощь в побеге от 5000 до 8000 долларов.

Также в ноябре на Закарпатье задержали женщину, которая за деньги помогала мужчинам незаконно выезжать за границу вне пунктов пропуска. Помогали ей двое несовершеннолетних лиц.