"Оккупанты ноют": украинские пограничники с БПЛА уничтожили танки и позиции ВС РФ (видео)

В ГПСУ рассказали, что украинские защитники фиксируют попытки противника продвигаться вперед и начинают работать. Это приводит к колоссальным потерям для ВС РФ.

Украинские защитники продолжают бороться с противником на всех направлениях. Для этого используется различное вооружение, среди которых и БПЛА. В Государственной пограничной службе 4 декабря показали, какие убытки были нанесены противнику накануне.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что украинские снаряды, которые сбрасываются с воздуха, попадают точно в цель. После этого на российских позициях происходит взрыв и появляется густой черный дым.

В основном, как отметили в ГПСУ, происходят такие события во время попыток ВС РФ пройти вперед. В результате они не получив успехов вынуждены отступать с потерями.

"Оккупанты ноют, что пограничники жгут их технику. Группы ударных БпЛА "NOY" Госпогранслужбы появляются, как только враг предпринимает попытки продвижения", — говорится в сообщении.

В результате украинским защитникам и боевым дронам удалось уничтожить сразу 2 танка, 2 транспортных средства и склад БК. Также было зафиксировано огневое поражение по позициям оккупантов.

На каком направлении это произошло — информации нет.

К слову, также 4 декабря сообщалось, что бойцы ССО показали уничтожение живой силы противника. Украинские военные корректировали огонь миномета и гранатомета МК19 с воздуха с помощью БПЛА. После точных ударов ВС РФ понесли потери среди личного состава.

"Враг не оставляет попыток окружить Авдеевку, и ему препятствуют наши воины", — говорится в сообщении.

Напомним, 2 декабря сообщалось, что партизаны в Мелитополе поразили топливозаправщик и уничтожили оккупантов. В Главном управлении разведки отметили, что российско-оккупационная администрация пытается скрыть последствия атаки из-за "страха перед кремлевскими спецслужбами".