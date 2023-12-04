Мобилизация в Украине: в каких случаях представители ТЦК могут зайти в помещение мужчины

В Запорожье ТЦК и "Муниципальная стража" ходят по домам военнообязанных. В большинстве случаях они не имеют права заходить в помещения, рассказал адвокат Ростислав Кравец.

В Запорожье представители ТЦК и СП и коммунального предприятия "Муниципальная стража" ходят по квартирам военнообязанных, которые не явились по повестке в военкомат. Первый заместитель городского головы Александр Власюк в комментарии "ТСН.ua" объяснил, для чего нужна эта процедура.

"Есть основная задача — оповещение тех мужчин, которые должны явиться в ТЦК и сверить там свои данные. Речь идет о мужчинах, которые в течение действия военного положения по каким-то причинам не явились в ТЦК", — сказал Александр Власюк.

Он отметил, что представители городского совета не должны вручать повестки, зато они нужны для того, чтобы возможные словесные конфликты не превращались в драки.

"Мы этого и не делаем, не вручаем повестки. Это полномочия ТЦК. Наша задача — охрана общественного порядка. Это не шпионские игры, нет цели кому-то выбивать двери. Ни в коем случае. Все это мы довели до сведения руководителей ОСМД", — пояснил он.

В пресс-службе "Муниципальной стражи" в Facebook заявили, что их сотрудники не вручают повестки, вместо этого они имеют право только обеспечивать общественный порядок во время работы ТЦК и СП по оповещению военнообязанных в Запорожье.

Когда представители ТЦК и "Муниципальной стражи" могут зайти в помещение

Адвокат Ростислав Кравец заявил, что представители ТЦК и СП и "Муниципальной стражи" не имеют права заходить в помещения граждан. Исключением могут быть только три случая:

когда нужно спасти жизнь;

когда есть угроза уничтожения имущества;

когда есть решение суда, которое позволяет зайти в жилище.

"В других случаях они не имеют права проникать в помещение, заходить на частные дворы. Если такое происходит — это незаконное проникновение", — добавил Кравец.

Напомним, 1 декабря Запорожский городской совет принял решение о привлечении коммунального предприятия "Муниципальная стража" к мобилизационному процессу в городе. Они вместе с представителями ТЦК ходят по домам призывников, которые не явились по повестке или не получили ее.

4 декабря первый заместитель председателя Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цимбалюк заявил, что в ВР готовят изменения по мобилизации. В частности, они будут касаться отсрочек, демобилизации, сроков службы и отпусков.