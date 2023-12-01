В Запорожье мобильные группы ТЦК будут ходить по домам мужчин-призывников (видео)

Мобильные группы, к которым также привлекли полицейских и представителей "Муниципальной варты", будут работать в разные часы. Мужчинам будут вручать повестки, чтобы они явились в ТЦК и прошли медосмотр.

Related video

Запорожский городской совет 1 декабря принял на своей сессии решение о привлечении к мобилизационным процессам в городе коммунального предприятия "Муниципальная стража". Об этом сообщается на официальном сайте Запорожского городского совета.

Уже сформирована 21 мобильная группа, которые вместе с сотрудниками ТЦК будут ходить по домам тех призывников, которые не явились по повестке в военкомат или не получили ее.

"Группы сформированы по районам. В утренние часы — с 7:00 до 9:00 — работают вместе с представителями ОСМД, они прорабатывают поквартирный обход. И также с 17:00 до 19:00, то есть во внерабочее время", — отметил первый заместитель городского головы Запорожья Александр Власюк.

Основной задачей этих групп он назвал донесение до тех граждан, которые не явились в военкомат, что они должны прийти и пройти медицинское обследование, а также провести сверку.

Доступ в подъезды должны предоставить председатели ОСМД и управляющие компании.

Важно

Мобилизации в Украине с 1 декабря: кто имеет отсрочку от призыва

Напомним, в СМИ разобрались, какие категории украинцев подлежат мобилизации в декабре. Кроме того, секретарь оборонного комитета ВР Роман Костенко рассказал, какие планируются изменения.

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что столичный городской совет рассматривает идею выплачивать 30 тысяч гривен мобилизованным киевлянам. Похожее предложение уже принял Одесский горсовет.