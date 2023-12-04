Более 100 тысяч организаций: Путин заявил, что 25% россиян помогают армии РФ

Глава Кремля сказал, что желание помочь нуждающимся якобы передается среди россиян из поколения в поколение.

Президент России Владимир Путин посетил вручение премии "Волонтер года" в рамках форума #МЫВМЕСТЕ. Он заявил, что 25% населения России помогают оккупантам в Украине или воюют добровольцами. Об этом сообщает российские издание "РИА Новости".

"Четверть наших граждан, 25% нашей страны, объединяются в организации, а их свыше 100 тысяч, которые работают как с добровольцами и волонтерами", — сказал Путин.

По словам главы Кремля, желание помочь нуждающимся якобы передается среди россиян из поколения в поколение.

Также пропагандисты сообщили, что форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ проходит на площадке выставки-форума "Россия" с 4 по 7 декабря. В этом году его якобы посетят 10 тысяч участников из 95 стран мира.

Отмечается, что Путин наградил премией "Волонтер года" некую Наталью Аминеву из Воронежа. Она вместе с детьми, родителями и супругом занимается плетением маскированных сеток для российских оккупантов в Украине, также вяжет им носки и изготавливает окопные свечи.

Напомним, что 1 декабря Путин заявил, что Германия в ущерб себе поддерживает Украину, поскольку не имеет суверенитета. По его словам, правители в ЕС ограничивают возможности сотрудничества с Москвой и таким образом лишают себя дешевых энергоносителей.

Кроме того, СМИ сообщали, что Путин хочет решить демографический кризис в РФ за счет Украины. По данным ООН, за 27 лет население РФ сократилось на 4 млн человек. Аннексию украинских территорий и похищение детей можно расценивать, как попытку России решить демографическую проблему.