"Нужен компромисс": журналист назвал причину споров между Зеленским и Залужным (видео)

Журналист Роман Кравец отметил, что в случае увольнения Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, никто не сможет спрогнозировать последствий для страны.

Как президенту Украины Владимиру Зеленскому, так и главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, нужно искать компромисс в видении развития событий на фронте. Такое мнение высказал Роман Кравец, журналист "Украинской Правды", в эфире Radio NV.

По его словам, в команде президента есть значительное количество людей, которые занимаются силовым блоком, и высказывают свое мнение относительно действий Залужного. Кравец отметил, что в случае увольнения Главнокомандующего ВСУ, никто не сможет спрогнозировать последствий.

Роман Кравец ответил на вопрос, что могло служить причиной споров. По его словам, в статье "Украинской Правды" он вместе с коллегами указал, что это не только какие-то подковерные игры и политическая ревность.

"В том числе и разный взгляд на то, что делать дальше", — пояснил он.

Журналист обратит внимание на то, что успехи в 2022 году не вносили никаких негативных моментов. В то же время, когда контрнаступление пошло не так, как планировалось, начались междоусобицы.

Колонка Валерия Залужного в The Economist также повлияла. Размышления Главнокомандующего ВСУ о ситуации на фронте, как пояснил Кравец, имели и свой эффект на общество. Поэтому здесь нет правильных ответов, поэтому такие разные взгляды, они обостряют ситуацию.

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Зеленский и Залужный — статья "Украинской правды"

В "Украинской правде" 4 декабря появился большой материал под названием "Война против политики. Что на самом деле происходит между Зеленским и Залужным". В нем журналисты анализируют отношения обоих чиновников. Главный вывод — потеря единства между двумя лидерами может перерасти в потерю внутреннего единства всего общества.

Напомним, в конце ноября военный возмутился реакцией после критики Залужного депутатом от "Слуги народа". По мнению полковника ВСУ Анатолия Штефана, Марьяна Безуглая дискредитирует командование, но на ее заявления не раздается критика со стороны парламентариев, волонтеров и общественных деятелей.