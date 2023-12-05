"Враг формирует карту": эксперты назвали вероятные даты новых массированных атак ВС РФ

По словам экс-спикера Генштаба ВСУ Владислава Селезнева, за один раз оккупанты могут запустить более 100 ракет воздушного и наземного базирования.

Российская Федерация готовится к новым обстрелам энергетической инфраструктуры Украины. О том, когда ВС РФ могут нанести удар, рассказали бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев и военный эксперт Роман Свитан в комментарии "ТСН" 5 декабря.

По информации Селезнева, оккупанты имеют в своем резерве 870 ракет. Он также указал на то, что в последнее время россияне почти каждую ночь запускают в сторону Украины БПЛА, которые "летают по довольно странным траекториям".

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"Враг пытается выявить наши радары, пусковые установки, системы ПВО и противоракетной обороны. Враг формирует карту систем ПВО Украины, чтобы дальше, отыскивая определенные пробелы, нацеливать ракеты. Чтобы результативность ударов по нашей энергоинфраструктуре была максимальной", — объяснил он.

Эксперт полагает, что ВС РФ могут нанести масштабный удар в период, когда в Украине будет сохраняться морозная погода в течение нескольких дней. По оценкам эксперта, за один раз ВС РФ могут запустить более 100 ракет воздушного и наземного базирования.

"Россияне будут максимально нагружать нашу систему ПВО для того, чтобы мы могли сбить не все ракеты", — сказал Селезнев.

В свою очередь Свитан считает, что массированная ракетная атака возможна в канун праздников. По его мнению, с военной точки зрения нет смысла в массированном обстреле, однако россияне могут таким образом пытаться доиться информационных и политических целей.

"Россияне могут привязаться не так к Новому году, как к нашему Рождеству по новому стилю, 25 декабря. Возможна массированная атака – 50-70 ракет для того, чтобы показать, что они еще могут что-то запускать", — заявил Свитан.

Напомним, 4 декабря представитель Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук предположил, что запуски БПЛА Shahed из Чауды (Крым) и Приморско-Ахтарска (Краснодарский край) преимущественно касаются южных областей Украины и направлены на то, чтобы вычислять системы ПВО.

Кроме того, представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук 4 декабря отметил, что российские силы стали реже применять ракеты типа "Калибр". По его словам, на ситуацию повлияли сразу несколько факторов, и первый из них — перебазирование ракетоносителей в Новороссийск. Второй фактор — подготовка "запасов".