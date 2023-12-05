Вопреки призыву Орбана: в ЕС хотят обсудить перспективы членства Украины, – СМИ

По данным журналистов, европейские дипломаты опасаются, что отсутствие соглашений о финансовой помощи и переговорах касательно вступления Украины в ЕС на грядущем саммите станет "большим политическим ударом" для Киева.

Страны Европейского союза хотят обсудить перспективы членства Украины, а также бюджетный план, который включает 50 миллиардов евро на экономическую поддержку Киева. Об этом пишет Reuters 4 декабря.

Как отмечают журналисты, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправил письмо председателю Европейского совета Шарлю Мишелю, в котором заявил, что Киев не готов начать переговоры о вступлении в ЕС и призвал не принимать решение о выделении Украине 50 миллиардов евро.

Сообщается, что представитель Мишеля отказался давать комментарий касательно письма Орбана, однако в других европейских странах "ясно дали понять", что хотят обсудить финансовую помощь и перспективы вступления Украины в ЕС.

По данным СМИ, дипломаты из стран ЕС, которые поддерживают Киев, обеспокоены возможным отсутствием соглашения по упомянутым вопросам. По их мнению, это может стать "политическим ударом" для Украины и будет рассматриваться как "стимул для Москвы".

Дипломаты отметили, что если Орбан продолжит настаивать на своей позиции касательно вступления Украины в ЕС, а бюджетные разногласия не позволят заключить соглашение о финансовой помощи, то может потребоваться еще одно заседание.

Напомним, 27 ноября СМИ сообщили, что руководитель правительства Венгрии Виктор Орбан угрожает сорвать проведение декабрьского саммита лидеров Евросоюза. По словам журналистов, глава Европейского совета планирует посетить Будапешт, чтобы встретиться с венгерским премьером.

Ранее, 27 октября стало известно, что на саммите Европейского союза западные союзники Украины пытались переубедить премьер-министра Венгрии и его словацкого коллегу Роберта Фицо продолжить помогать Киеву.