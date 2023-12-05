Военная промышленность США не может идти в ногу с Китаем: в чем причина, — Пентагон

В Минобороны отметили, что США хоть и создают лучшее в мире оружие, но не могут производить его достаточно быстро. Вторжение РФ в Украину выявили проблемы с производственными и снабженческими мощностями, которые укоренились на всех уровнях цепочек поставок вооружений.

Оборонная промышленность США со всех сил пытается не отставать в гонке высокотехнологичного вооружения с Китаем. Такие трудности вызваны нехваткой потенциала, возможностей, гибкости и устойчивости, необходимых для удовлетворения всего спектра потребностей военного производства такого масштаба. Такие выводы содержит неопубликованный отчет Пентагона, пишет Politico.

В документе отмечено, что США хоть и создают лучшее в мире оружие, но не могут производить его достаточно быстро. Это в свою очередь несет определенные стратегические риски, поскольку Соединенные Штаты сталкиваются с необходимостью поддерживать активные боевые операции, где это необходимо, и одновременно сдерживать более масштабную новую угрозу в Индо-Тихоокеанском регионе. В такой ситуации важно чтобы традиционные оборонные подрядчики вовремя реагировали в случае современного масштабного конфликта.

В частности, вторжение России в Украину и ситуация в Израиле выявили недостаточные производственные и снабженческие мощности, которые теперь являются глубоко укоренившимися проблемами на всех уровнях цепочек поставок.

Чтобы избавится от отставаний в этом аспекте американские военные ожидают реализации первой в истории оборонно-промышленной стратегии, которую в ближайшие недели обнародует главный чиновник Пентагона по военным закупкам Уильям Лаплант.

Как сообщили обозреватели Defence One, спустя пару часов после начала ежегодного Рейгановского форума национальной обороны 3 декабря Лаплант рассказал, что данная стратегия определит "что Пентагон собирается делать и во что инвестировать", а также каков риск сохранения статус-кво, если никаких шагов ведомство не предпримет.

"Четыре направления усилий стратегии включают действия по созданию устойчивых цепочек поставок, которые должны быть в состоянии производить необходимые продукты, услуги и технологии с высокой скоростью, в масштабе и с меньшими затратами", — заявил чиновник.

Между тем звучат и и скептические голоса чиновников, которые не видят в документе никаких конкретных рекомендаций. Один из советников по оборонной промышленности назвал его "разочаровывающим", заявив, что в нем нет долгосрочных решений проблем цепочки поставок, которые "терзают оборонную промышленность".

Напомним, в Пентагоне озвучили причины провальных испытаний дальнобойного гиперзвукового оружия. Одна из причин — механические неполадки пусковой установки для запуска Dark Eagle.