Мобилизация в Украине: в ВСУ объяснили, почему ТЦК могут проверять документы граждан

Во время военного положения представители полиции, СБУ, прокуратуры и ВСУ имеют право проверять документы у граждан. Представители ТЦК и СП относятся к Силам обороны, рассказал начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

Начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо заявил, что военнообязанные украинцы во время военного положения должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и военно-учетный документ. Об этом он сообщил в интервью NV.

Он отметил, что кроме своих прав граждане имеют еще и обязанности, которые прописаны в статье 65 Конституции Украины — "Защита территориальной целостности и независимости — обязанность каждого".

"Это означает, что граждане во время военного положения, которое действует в Украине, должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и документ о постановке на воинский учет. То есть военно-учетный документ", — сказал Владимир Фитьо.

Он отметил, что это может быть приписное свидетельство, или другой документ. Также граждане должны иметь документы, удостоверяющие право на получение отсрочки.

Кто может проверять документы во время военного положения

Владимир Фитьо отметил, что во время действия военного положения проверку документов могут осуществлять:

представители полиции;

представители Службы безопасности Украины;

представители прокуратуры;

представители Вооруженных сил Украины.

"Если кто-то думает, что представители ТЦК и СП не относятся к Вооруженным силам, то он очень сильно ошибается. ТЦК и СП — это фундамент, на котором держится вся мобилизация сейчас и формирование воинских частей новых, это также и большое количество социальной работы: это и оформление выплат раненым, извещение о гибели", — пояснил он.

Как украинцы нарушают мобилизационный процесс

По словам Фитьо, украинцы могут игнорировать получение повестки, постановки на воинский учет при смене места жительства или места работы. Тогда как военнообязанный должен сообщить ТЦК и СП об изменении места жительства в семидневный срок.

"И вообще, о любых изменениях, которые происходят в жизни военнообязанных, они должны лично сообщать свой ТЦК. Это и получение диплома, и бракосочетание, и рождение детей. Эта норма действует сейчас, пока единый реестр военнообязанных "Оберег" на данный момент еще не синхронизирован с другими государственными реестрами", — подчеркнул он.

Напомним, адвокат Ростислав Кравец рассказал, что представители ТЦК и СП могут заходить в помещения граждан только в трех случаях — когда нужно спасти жизнь, когда есть угроза уничтожения имущества или когда есть решение суда, которое позволяет зайти в жилье.

Ранее сообщалось, что студенты в возрасте от 30 лет, получающие второе высшее образование, имеют отсрочку от призыва в декабре. Однако в Украине разрабатывают законодательные изменения, которые лишат часть таких лиц права на отсрочки.