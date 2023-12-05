ВС РФ применяют комбинированную тактику введения боя под Бахмутом: помогает ли это врагу

Противник пытается найти слабые места в обороне ВСУ, однако безуспешно. Украинская артиллерия и беспилотные летательные аппараты уничтожают или повреждают 80% техники, которую использует враг на Бахмутском направлении, рассказал командир роты ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр им. Ивана Сирко Юрий Федоренко.

На Бахмутском направлении Вооруженные силы Российской Федерации штурмуют украинские позиции днем и ночью. Об этом сообщил командир роты ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр им. Ивана Сирко Юрий Федоренко в эфире "Суспільне. Сопротивление".

"Противник продолжает совершать ударно-штурмовые действия и днем и в ночное время", — сказал Юрий Федоренко.

Он отметил, что основная задача, которая стоит перед оккупантами — вернуть утраченные позиции, отбить господствующие высоты и создать плацдарм для дальнейших штурмовых действий. Федоренко отметил, что во время наступлений враг использует мобилизованные подразделения "Шторм Z", позади которых оккупанты заминируют позиции, в результате чего военные РФ не имеют возможности отступить.

По словам Федоренко, противник почти никогда не отзывается на призывы сдаться в плен. В частности, ВС РФ это делают только тогда, когда нет другого выхода. По мнению Юрия Федоренко, это происходит из-за информационной политики, которую ведут внутри российских войск. В рамках которой рассказывают, что украинские военные якобы не придерживаются международных конвенций и издеваются над российскими пленными. Кроме этого, перед выполнением боевых задач оккупантам ограничивают доступ к Интернету, они находятся под жесткой системой принуждения.

Также под Бахмутом враг использует специальные подразделения, десантников и "кадыровцев", задача которых заключается в поиске слабых мест в украинской обороне, однако противник успеха не имеет.

Федоренко рассказал, что оккупанты используют комбинированную тактику введения боевых действий — применяют танки, бронированные машины пехоты и другие средства, которые есть на вооружении ВС РФ. Однако 80% российской техники, которая появляется в радиусе удара украинской артиллерии и БПЛА, уничтожается или повреждается.

Напомним, 4 декабря пресс-офицер 26-й артбригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников рассказал, что оккупанты пытаются отбить утраченные позиции у Бахмута. По его словам, на Бахмутском направлении ситуация является динамичной.

Аналитики Института изучения войны от 4 декабря рассказали, что российские военные могли продвинуться на северо-западном фланге Бахмута. По данным российских источников, оккупанты наступают на запад от Хромового в направлении Ивановского и вдоль линии Клещиевка — Андреевка.