"Направление остается горячим": оккупанты бросают новые резервы под Бахмут, — ВСУ (видео)

По словам пресс-офицера 26-й артбригады Олега Калашникова, сейчас противник ведет активные действия на южном и северном флангах города на Донбассе. Украинские защитники также продолжают штурмы.

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Российские оккупанты продолжают попытки штурмов вокруг Бахмута и хотят отбить утраченные позиции. Для этого они вынуждены пополнять резервы. Об этом заявил пресс-офицер 26-й артбригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников в эфире "Еспресо.TV" 4 декабря.

По его словам, на Бахмутском направлении ситуацию можно назвать динамичной. Противник получил пополнение в десантных подразделениях и ведет очень активные действия на южном и северном флангах.

"Бахмутское направление остается горячим. За прошедшие сутки произошло 16 боевых столкновений. Враг постоянно применяет артиллерию, также очень активно использует управляемые и неуправляемые авиационные бомбы, это фугасные 250 км. Кроме того, противник пытается штурмовать небольшими группами, потому что погода нестабильная и преимущественно дождливая, поэтому это пехота без поддержки тяжелой техники", — заявил Олег Калашников.

Отдельно было отмечено, что ситуация настолько динамичная на этом участке фронта, что позиции в течение дня могут переходить из рук в руки по несколько раз.

На некоторых участках, продолжает пресс-офицер 26-й артбригады, у ВС РФ есть определенные успехи, а на некоторых — украинские защитники продолжают свои штурмовые действия и тем самым атакуют противника.

Напомним, 4 декабря сообщалось, что ВС РФ продвигаются возле Авдеевки и Бахмута. По информации аналитиков, на Бахмутском направлении ВС РФ удалось занять опорный пункт вблизи Богдановки. Также российские оккупанты имеют частичный успех в Марьинке, однако ВСУ удалось отбросить врага в северной части города.