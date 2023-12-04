"Напрямок залишається гарячим": окупанти кидають нові резерви під Бахмут, — ЗСУ (відео)

За словами пресофіцера 26-ї артбригади Олега Калашнікова, наразі противник веде активні дії на південному та північному флангах міста на Донбасі. Українські захисники також продовжують штурми.

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Російські окупанти продовжують спроби штурмів навколо Бахмута і хочуть відбити втрачені позиції. Для цього вони змушені поповнювати резерви. Про це заявив пресофіцер 26-ї артбригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков в ефірі "Еспресо.TV" 4 грудня.

За його словами, на Бахмутському напрямку ситуацію можна назвати динамічною. Противник отримав поповнення в десантних підрозділах і веде дуже активні дії на південному та північному флангах.

"Бахмутський напрямок залишається гарячим. За минулу добу відбулося 16 бойових зіткнень. Ворог постійно застосовує артилерію, також дуже активно використовує керовані та некеровані авіаційні бомби, це фугасні 250 км. Крім того, противник намагається штурмувати невеликими групами, тому що погода нестабільна і переважно дощова, тому це піхота без підтримки важкої техніки", — заявив Олег Калашніков.

Окремо було зазначено, що ситуація настільки динамічна на цій ділянці фронту, що позиції протягом дня можуть переходити з рук у руки по кілька разів.

На деяких ділянках, продовжує пресофіцер 26-ї артбригади, у ЗС РФ є певні успіхи, а на деяких — українські захисники продовжують свої штурмові дії і тим самим атакують противника.

Нагадаємо, 4 грудня повідомлялося, що ЗС РФ просуваються біля Авдіївки та Бахмута. За інформацією аналітиків, на Бахмутському напрямку ЗС РФ вдалося зайняти опорний пункт поблизу Богданівки. Також російські окупанти мають частковий успіх у Мар'їнці, однак ЗСУ вдалося відкинути ворога в північній частині міста.