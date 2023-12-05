"Команды отступать еще не было": эксперт о том, что может переломить ситуацию в Авдеевке

Силы обороны в районе Авдеевки не смогут долго продержаться, если не будет подкрепления, считает Евгений Дикий.

Ситуацию в районе Авдеевки можно переломить, для этого нужно перебросить туда значительные резервы. Об этом в комментарии "Эспрессо" сказал военный эксперт, украинский ученый, экс-заместитель командира взвода 24 батальона ТРО "Айдар" Евгений Дикий.

"Команды отступать из Авдеевки наши военные еще не получали. Сейчас судить, произойдет ли это, не нужно. Поскольку есть вещи, о которых мы не имеем права знать. В частности, какие резервы имеет наш Генштаб", — пояснил Дикий.

Он добавил, для того, чтобы переломить ситуацию в район Авдеевки нужно перебросить значительные резервы.

"На Авдеевском направлении есть два разных решения. Или отходить и переходить на вторую линию обороны. Или подбросить на это направление подкрепление. Мне очевидно, что наш гарнизон в Авдеевке еще какое-то время будет успешно обороняться. Впрочем, это не вечно. То есть, если мы хотим кардинально переломить ситуацию на Авдеевском направлении, то туда надо бросить значительные резервы. Вот уж есть ли эти резервы у нас, никому знать не нужно. Это информация только для Генштаба ВСУ", — сказал он.

Напомним, что ВСУ контратаковали вблизи Авдеевки и восстановили утраченные позиции. Российские силы продвинулись на 600 метров в лесной зоне к юго-востоку от Степного.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты активно обстреливают Авдеевку из ствольной, реактивной и минометной артиллерии и ожидают благоприятной погоды, чтобы применить технику в третьей волне штурмов города.