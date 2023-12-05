Израиль готовится затопить тоннели Газы морской водой, — СМИ

Действия израильской армии, как сообщают в The Wall Street Journal, угрожают нарушить поставки пресной воды в Газе и повредить инфраструктуру.

Израиль может затопить тоннели в Газе, чтобы изгнать бойцов ХАМАС. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Систему больших насосов, по информации издания, уже собрали. Ее могут использовать для затопления морской водой огромной сети тоннелей ХАМАС под сектором Газы. Эта тактика может уничтожить тоннели и изгнать бойцов из их подземного убежища, а также поставить под угрозу водоснабжение Газы, как считают чиновники из США.

Армия обороны Израиля, как сообщили журналисты, завершила монтаж больших насосов для забора морской воды примерно в одной миле к северу от лагеря беженцев Аль-Шати примерно в середине прошлого месяца. Каждая из по меньшей мере пяти насосов может черпать воду из Средиземного моря и перемещать тысячи кубометров воды в час в туннели, затопляя их в течение нескольких недель.

Согласно отчету, мнения в администрации Джо Байдена не являются едиными в этом вопросе. Некоторые чиновники выразили обеспокоенность относительно израильского плана, а другие поддерживают усилия государства уничтожить тоннели.

Бои в Газе и наступление Израиля

Операция Израиля против ХАМАСа, как сообщили в Financial Times со ссылкой на свои источники, может длиться годы. В начале 2024 года ожидается самая интенсивная фаза наземного наступления. По данным журналистов, израильская стратегия предусматривает, что подразделения ЦАХАЛа, дислоцированные в северной части Газы, совершат рывок вглубь юга окруженного палестинского анклава.

Напомним, по данным СМИ от 1 декабря, израильские спецслужбы готовятся ликвидировать лидеров группировки ХАМАС по всему миру. Отмечается, что ранее Израиль воздерживался от ликвидации боевиков в Катаре, Иране, Ливане, Турции и России, чтобы избежать дипломатических кризисов.