В Украине оправдали мужчину, который не явился по "боевой повестке": что произошло

Украинец успешно прошел медосмотр и должен был быть мобилизованным, но в ТЦК его не дождались. Однако за это его никак не наказали, потому что в военкомате допустили одну ошибку.

В Украине оправдали мужчину, который не явился на место сбора по "боевой повестке". Об этом известно из приговора Тячевского районного суда Закарпатской области от 28 ноября.

По данным суда, дважды судимый мужчина 26 февраля 2022 года прошел военно-врачебную комиссию и был признан годным к службе. Вскоре он получил "боевую повестку" и подписал ее. Однако для отправки в воинскую часть не явился, что квалифицировали как уклонение от призыва.

Во время судебного заседания украинец отказался признавать свою вину. Он рассказал, что 26 февраля приехал домой в село Топчино с заработков, на которых был в Киеве. В тот же день зашел в магазин, откуда его и "доставили" в ТЦК.

Медкомиссия, по его словам, состояла из нескольких человек и никакого осмотра вообще не проводила. Мужчина вспомнил, что его только спросили об имеющихся заболеваниях. На это он ответил врачам, что имеет врожденный порок сердца и проблемы с психикой, а также стоит на учете у нарколога.

Через несколько часов его отпустили домой, но приказали прийти на следующий день. Украинец заявил, что конкретного часа ему не назвали и никаких документов на руки не выдавали. Он отрицает получение "боевой повестки" под подпись.

Представитель военкомата заявил, что повестка была, а "уклонист" сам отказался служить. В то же время он признал, что в мобилизационном распоряжении не указаны дата и время. Неназванный работник ТЦК объяснил это "технической ошибкой".

Среди доказательств суда указан и талон, который вызвал спор. Указано, что в нем все же есть подпись военнообязанного. Однако информацию, когда именно надо явиться для дальнейшей мобилизации, он действительно не содержит.

Суд пришел к выводу, что работники ТЦК не соблюли процедуру вручения "боевой повестки". В приговоре говорится, что никаких доказательств надлежащего уведомления мужчины о призыве и его отказа от службы — нет.

Украинца признали невиновным и оправдали, не увидев ничего криминального в его действиях.

Напомним, житель Ровненской области отказался от повестки из-за своих больных суставов и тяжелых родов жены.

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