"Будет поздно": обозреватель объяснил, почему нужно выводить войска из Авдеевки (видео)

Для развертывания дальнейшего наступления, по словам Михаила Жирохова, российские оккупанты постоянно отправляют резервы, которые имеют определенные успехи.

Украине стоит выводить войска из Авдеевки. Об этом заявил Radio NV военный эксперт и обозреватель Михаил Жирохов.

Он отметил, что ситуация сейчас является тяжелой. Положительных аспектов на этом направлении не наблюдается.

С военной точки зрения, по мнению Жирохова, нужно выводить группировку. Он считает, что принимать решение нужно быстро.

"Еще буквально несколько дней и может быть поздно", — заявил эксперт.

По его словам, возле Бахмута оккупанты несколько улучшили свои позиции. Для развертывания дальнейшего наступления они постоянно отправляют резервы, которые имеют определенные успехи.

Бои за Авдеевку — данные Генштаба ВСУ

На Авдеевском направлении, как говорится в отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины от 5 декабря, украинские войска и в дальнейшем сдерживают врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося российским оккупантам значительные потери. Силы обороны успешно отбили 18 атак противника в районах восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, Степного, Северного Донецкой области.

Напомним, 5 декабря военный эксперт Евгений Дикий заявил, что Силы обороны в районе Авдеевки не смогут долго продержаться, если не будет подкрепления. По его словам, команды отступать из Авдеевки наши военные еще не получали. Он добавил, для того, чтобы переломить ситуацию в район Авдеевки нужно перебросить значительные резервы.