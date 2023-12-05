Израиль против: США предложили план по управлению сектором Газа после войны, — Politico

По мнению Госдепа США, существует сильное политическое предпочтение, чтобы Палестинская автономия играла руководящую роль в секторе Газа в послевоенном мире, но у нее есть серьезные проблемы с легитимностью и возможностями.

Команда Администрации президента США Джо Байдена разработала многоэтапный план послевоенного управления в секторе Газа, который предполагает, что обновленная Палестинская администрация в итоге получит в этом регионе контроль. Об этом пишет издание Politico.

И хотя американские официальные лица не рассматривают этот план как лучший для территории, где война между Израилем и боевиками ХАМАС разрушила инфраструктуру, убила тысячи палестинцев и лишила жилья более 1,5 миллиона человек, однако это может создать трения между США и израильским правительством.

Тем не менее, американские стратеги, разрабатывающие этот план, продолжают возвращаться к Палестинской автономии, которая управляет частями Западного берега, но уже давно страдает от обвинений в коррупции и неэффективности. По их мнению, пишет издание, — это самый реальный вариант.

"Существует сильное политическое предпочтение, чтобы Палестинская автономия играла руководящую роль в секторе Газа, но у нее есть серьезные проблемы с легитимностью и возможностями", — уточнил представитель Госдепартамента.

Что предполагает американский план

Процесс планирования возглавляет высокопоставленный представитель Совета национальной безопасности Бретт Макгерк. Ему помогает Терри Вольф, ветеран Министерства обороны и госдепартамента, который сейчас работает в Совете. Среди других ключевых фигур, вовлеченных в этот процесс, — Барбара Лиф, Дэн Шапиро и Хади Амр, которые занимают ключевые посты на Ближнем Востоке в Госдепартаменте.

По информации Politico, ключевые части плана включают увеличение помощи, связанной с безопасностью, которую Бюро американского Госдепа по международным вопросам борьбы с наркотиками и правоохранительной деятельности предлагает Палестинской автономии, а также предоставление большей роли Координатору безопасности США, который имеет опыт консультирования палестинских сил безопасности.

"В итоге мы хотим иметь палестинскую структуру безопасности в постконфликтном секторе Газа", — заявил высокопоставленный представитель администрации Байдена.

Кроме того, широкая концепция заключается в многоэтапной реконструкции Газы после того, как там закончатся тяжелые бои между израильскими войсками и боевиками ХАМАС.

"Международные силы потребуются для стабилизации региона сразу после этого, после чего в долгосрочной перспективе к власти придет обновленная Палестинская администрация", — считают эксперты издания, знакомые с возможным планом.

Однако представитель Совета национальной безопасности Белого дома отказался от комментариев.

Одна из идей плана — это попросить Объединенные Арабские Эмираты помочь восстановить медицинские учреждения или обучить государственных служащих. Кроме того, по информации Politico, соседний Египет, вероятно, будет играть важную роль в послевоенной Газе.

В то же время Администрация Байдена исключила отправку американских войск.

Что можно ожидать

Любая стратегия, как отмечает Politico, выдвинутая США, столкнется с многочисленными препятствиями, включая израильский скептицизм и разочарование арабов, хотя региональные игроки и аналитики в целом согласны с тем, что Вашингтону придется играть решающую роль на послевоенном этапе.

"Как туда попасть и что на самом деле существует в Газе для этого, очень и очень сложно, поскольку не существует четкого или простого ответа", — прокомментировал ситуацию один из американских чиновников.

Возможно, самой сложной задачей на данный момент является выяснение того, кто все-таки будет играть роль в стабилизации Газы на промежуточном этапе после боевых действий. И хотя арабские страны, похоже, колеблются или совершенно не желают предоставлять свои войска в Газу, некоторые все же склоняются к этой идее, сказал второй американский чиновник.

"Самым большим неизвестным является то, что именно останется от ХАМАСа в секторе Газа", — сказал высокопоставленный представитель администрации Байдена.

Даже если численность группировки невелика, ее доступ к оружию может кардинально изменить расчеты стран, рассматривающих возможность отправки войск.

Единственное, что американцы надеются увидеть, — это более четкое осуждение ХАМАСа со стороны арабских правителей, многие из которых в частном порядке презирают исламистскую боевую группировку, которую они рассматривают как потенциальную угрозу собственным правительствам.

Тем не менее, неясно, какой уровень изменений в Палестинской автономии удовлетворит премьера Израиля Нетаньяху или его политических союзников, если таковые вообще будут.

"Израильского лидера уже давно обвиняют в намеренной попытке подорвать Палестинскую автономию, чтобы избежать создания палестинского государства", — поясняет Politico.

Нетаньяху настаивает на том, что Палестинская администрация не является серьезным партнером в поисках решения о создании двух государств и что она пропагандирует ненависть к евреям. Он в свое время призывал к созданию новой палестинской структуры управления в секторе Газа.

Вместе с тем, американским чиновникам не удалось добиться от израильских лидеров содержательного обсуждения того, как будет выглядеть послевоенная Газа.

По данным СМИ от 1 декабря, израильские спецслужбы готовятся ликвидировать лидеров группировки ХАМАС по всему миру. Отмечается, что ранее Израиль воздерживался от ликвидации боевиков в Катаре, Ливане, Иране, Турции и России во избежание дипломатических кризисов.

Кроме того, Израиль планирует кампанию против ХАМАСа, которая продлится год или больше. Наиболее интенсивная фаза наземного наступления ожидается в начале 2024 года.