Мобилизация в Украине: может ли мужчина с инвалидностью I, II или III группы выехать за границу

Украинцам, которые имеют инвалидность, не запрещено выезжать из страны. Однако для пересечения границы нужно иметь некоторые документы.

В Украине несмотря на военное положение не запрещен выезд за границу для лиц с инвалидностью. В том, что нужно для таких поездок, разобрались журналисты OBOZ.UA.

Перечень категорий граждан, которые могут выезжать из Украины, устанавливает закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации". В соответствии с ним из-за военного положения и объявленной мобилизации страну могут покидать не все мужчины в возрасте 18-60 лет.

Лица с инвалидностью имеют отсрочку от призыва на службу, поэтому пересекать границу им не запрещено. Об этом, в частности, говорится в постановлении Кабинета министров от 27 января 1995 года № 57.

Что нужно для выезда за границу?

По данным Государственной пограничной службы (ГПСУ), украинцы с инвалидностью не ограничены в количестве поездок за границу. Однако мужчины независимо от группы инвалидности должны предоставлять документы в подтверждение их статуса.

Для этого достаточно захватить с собой один из следующих:

удостоверение, подтверждающее инвалидность;

пенсионное удостоверение или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи.

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