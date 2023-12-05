Мобилизация в Украине: можно ли получить отсрочку, если жена имеет II группу инвалидности

Перед прохождением военно-врачебной комиссии (ВВК) военнообязанные должны подать заявление об отсрочке от мобилизации и предоставить необходимые документы, рассказал адвокат.

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация до 14 февраля 2024 года. В это время вручить повестки могут всем военнообязанным гражданам, которых ВВК признала годными к службе, и которые не имеют отсрочки от призыва. Издание "Факты" рассказало, могут ли призвать мужчину, если его жена является лицом с инвалидностью II группы.

Адвокат Ростислав Кравец рассказал, что до принятия закона №9342, который сократил перечень лиц, которые могут получить отсрочку от призыва на военную службу, военнообязанный муж, у которого жена является лицом с инвалидностью II группы, имел основания для отсрочки от мобилизации.

Несмотря на новый закон, такие граждане все равно имеют право на отсрочку, поскольку еще есть семейный кодекс, который не отменял такое право. В частности, это касается военнообязанных, которые имеют жену (мужа), одного из своих родителей или родителей жены (мужа) с инвалидностью I или II группы, однако если нет других трудоспособных родственников, которые могут содержать их.

Призывники перед прохождением ВВК должны подать заявление об отсрочке от мобилизации и предоставить свидетельство о браке и удостоверение жены об инвалидности, добавил адвокат.

Напомним, первый заместитель городского головы Александр Власюк рассказал, что представители ТЦК и СП не имеют права заходить в помещения граждан. Однако исключением могут быть три случая — когда нужно спасти жизнь, когда есть угроза уничтожения имущества или когда есть решение суда, которое позволяет зайти в жилище.

Ранее сообщалось, что в декабре некоторые категории граждан имеют право на отсрочку от призыва. Это же пока что касается студентов в возрасте от 30 лет, которые получают второе высшее образование.