Российские ДРГ активизировались на двух направлениях Украины: в ГПСУ назвали задачи (видео)

По словам спикера Госпогранслужбы Андрея Демченко, украинские защитники понимают угрозу, которая исходит от противника на границе, и готовы давать отпор.

В последнее время фиксируется более высокая активность российских диверсионных групп сразу не нескольких направлениях. Об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы (ГПСУ) Андрей Демченко в эфире телемарафона 5 декабря.

По его словам, деятельность противника в последнее время участилась на Харьковском и Черниговском направлениях. Украинские защитники внимательно следят за ситуацией.

"Определенный период активность вражеских ДРГ фиксировалась преимущественно по Сумскому направлению, а за последний период мы фиксируем работу ДРГ по Харьковщине и также это опасность для Черниговщины. Каждый украинский защитник понимает эту угрозу. Конечно, есть противодиверсионные резервы, применяются беспилотные летательные аппараты для того, чтобы мониторить как приграничье, так и линию границы", — заявил Андрей Демченко.

Отдельно представитель ГПСУ высказался о том, какая цель у россиян, когда они отправляют ДРГ к украинской границе. В первую очередь они хотят узнать места расположения Сил обороны, чтобы в будущем наносить по ним удары и по возможности уничтожать украинских военных.

Именно поэтому задача защитников максимально следить за обстановкой, чтобы не дать противнику даже малейшего шанса выполнить планы.

"Поэтому постоянно ведется работы в том числе для подготовки личного состава, чтобы была обученность противодействовать таким группам, а их мероприятия на территорию Украины не были для них неощутимыми", — подытожил Андрей Демченко.

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Напомним, 5 декабря сообщалось, что Сумская область страдает от обстрелов и существует угроза прорыва российских ДРГ. Россияне в основном применяют минометы, ствольную, реактивную артиллерию, также сбрасывают управляемые авиационные бомбы.