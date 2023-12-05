ССО скорректировали огонь HIMARS по станции РЭБ "Синица" (видео)

Экипаж БпАК скорректировал и навел по цели огонь HIMARS артиллерийского подразделения украинских войск.

Бойцы Сил специальных операций (ССО) скорректировали огонь HIMARS по станции РЭБ "Синица". Об этом сообщили в Telegram подразделения.

Операторы 3-го отдельного полка ССО в ходе специальной разведки зафиксировали наличие техники РФ на Купянском направлении. Экипаж БпАК скорректировал и навел по цели огонь HIMARS артиллерийского подразделения украинских войск. В результате успешных действий станция РЭБ была уничтожена.

"Идем дальше!" — говорится в заметке.

Применение HIMARS на фронте

Комплекс HIMARS эффектно уничтожил комплекс РЭБ Р-330 "Житель" в День радиотехнических войск. Уничтожение вражеской техники произошло на Лиманском направлении. Российские войска остались без важной техники — автоматизированной станции постановки помех.

В конце ноября в Херсонской области ударом HIMARS ликвидировали четырех полицейских, которые приехали из РФ. По данным журналистов, основная часть сотрудников отделения полиции в поселке Юбилейный — россияне, которые приехали для работы на оккупированной территории. Но среди них и бывшие сотрудники полиции Украины.

Система HIMARS 20 ноября вдребезги разнесла командно-штабную машину Р-149 АКШ. Российские захватчики решили штабную машину спрятать среди гражданских домов, но этого сделать им не удалось. Операторы 3-го полка ССО зафиксировали важную технику в Донецкой области.

Напомним, 5 декабря военный Иван Тимочко отметил, что Бахмут не оккупирован полностью, ведь окрестности города контролируют украинские войска, а также под контролем Сил обороны и высоты. Российские захватчики значительно активизировались на Бахмутском направлении, чтобы продемонстрировать, что их командование лучше украинского.