С Москвой еще хотят поддерживать связи: для Путина настали хорошие времена, – Bloomberg

По словам журналистов, конфликт Израиля и террористической группировки ХАМАС только укрепил позиции России, так как переключил внимание мира на Ближний Восток.

Для президента России Владимира Путина наступают хорошие времена. Так, Кремль готов налаживать связи со странами Глобального юга, а также восстанавливать экономику. Об этом пишет издание Bloomberg.

По словам журналистов, визит главы Кремля в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию подчеркивает готовность ведущих производителей энергоносителей и давних партнеров США поддерживать связи с Москвой.

Издание пишет, что, несмотря на санкции, российская экономика восстанавливается. Главу МИД РФ Сергея Лаврова пригласили на конференцию по безопасности в Северной Македонии, хотя годом ранее на подобном мероприятии он не присутствовал.

"В то время как Вашингтон и европейские столицы по-прежнему поддерживают позицию президента Украины Владимира Зеленского, исключающую переговоры о прекращении огня, Путин играет в выжидательную игру", — отметили журналисты.

В материале говорится, что республиканцы в Конгрессе США до сих пор блокируют одобрение на увеличение помощи Украине. В то же время в Европе растет усталость. Более того, конфликт Израиля и террористической группировки ХАМАС только укрепил позиции России, так как переключил внимание мира на Ближний Восток.

Сообщается, что несмотря на то, что Москва истощает свои ресурсы для поддержания военных действий в Украине, а также столкнулась с коллапсом торговли с Европой, Кремль способен налаживать связи с другими частями света.

Напомним, что у Байдена призвали Конгресс решить, даст ли он Путину победить. По словам помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, Конгресс должен решить — будет ли он продолжать участие в коалиции 50 наций, созданной президентом Байденом или же проигнорирует уроки истории.