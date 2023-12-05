Президент Ирана прибудет в Москву для встречи с Путиным, – СМИ

По словам журналистов, иранский лидер По словам журналистов, иранский лидер Эбрагим Раиси прибудет в РФ с официальным визитом после личного приглашения Владимира Путина.Раиси направится в Москву по приглашению президента России Владимира Путина.

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Президент Ирана Эбрагим Раиси намеревается прибыть в Москву в четверг, 7 декабря, утром в сопровождении своей делегации. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

Согласно сообщению издания, Эбрагим Раиси направится в Москву по приглашению президента России Владимира Путина.

Президент Ирана намерен провести "консультации по двусторонним вопросам, включая экономические взаимоотношения, а также обсудить региональные и международные вопросы, в частности, проблематику Палестины и события в Газе".

Как отмечает издание, это уже второй визит Раиси в Россию.

Ранее сообщалось, что Иран может планировать предоставление России баллистических ракет малой дальности. В октябре Тегеран и Москва заявляли, что ракетное эмбарго ООН против Ирана уже закончилось. Это открывает для Кремля возможность открыто приобрести у этого государства баллистические ракеты и предоставлять ракетные технологии.

30 сентября военный эксперт и авиационщик Михаил Жирохов заявил, что Иран вряд ли продаст Российской Федерации обновленные дроны-камикадзе. Он отметил, что РФ не будет модернизировать свои БПЛА, пока не достигнет 100% потерь.

28 сентября в Институте изучения войны рассказали, что Иран может достичь договоренностей с РФ о передаче ракет. Также согласно отчетам украинской и израильской разведок, Россия хочет приобрести иранские баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar, радиус действия которых 300 километров.