Президент Ірану прибуде до Москви для зустрічі з Путіним, — ЗМІ

За словами журналістів, іранський лідер За словами журналістів, іранський лідер Ебрагім Раїсі прибуде в РФ з офіційним візитом після особистого запрошення Володимира Путіна.Раїсі попрямує до Москви на запрошення президента Росії Володимира Путіна.

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Президент Ірану Ебрагім Раїсі має намір прибути до Москви в четвер, 7 грудня, вранці в супроводі своєї делегації. Про це повідомляє іранське агентство Tasnim.

Згідно з повідомленням видання, Ебрагім Раїсі вирушить до Москви на запрошення президента Росії Володимира Путіна.

Президент Ірану має намір провести "консультації з двосторонніх питань, включно з економічними взаємовідносинами, а також обговорити регіональні та міжнародні питання, зокрема, проблематику Палестини і події в Газі".

Як зазначає видання, це вже другий візит Раїсі до Росії.

Раніше повідомлялося, що Іран може планувати надання Росії балістичних ракет малої дальності. У жовтні Тегеран і Москва заявляли, що ракетне ембарго ООН проти Ірану вже закінчилося. Це відкриває для Кремля можливість відкрито придбати у цієї держави балістичні ракети та надавати ракетні технології.

30 вересня військовий експерт і авіаційник Михайло Жирохов заявив, що Іран навряд чи продасть Російській Федерації оновлені дрони-камікадзе. Він зазначив, що РФ не буде модернізувати свої БПЛА, поки не досягне 100% втрат.

28 вересня в Інституті вивчення війни розповіли, що Іран може досягти домовленостей з РФ про передачу ракет. Також згідно зі звітами української та ізраїльської розвідок, Росія хоче придбати іранські балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar, радіус дії яких 300 кілометрів.