Іран може планувати надання Росії балістичних ракет малої дальності, – Білий дім

Сполучені Штати стежитимуть за ситуацією між Іраном і Росією та вживатимуть відповідних заходів у разі необхідності.

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Іран може розглядати надання балістичних ракет малої дальності Росії. Про це заявив Джон Кірбі, прессекретар Білого дому, повідомляє The Wall Street Journal.

З його слів, Сполучені Штати стежитимуть за ситуацією між Іраном і Росією та вживатимуть відповідних заходів у разі необхідності. Щодо конкретних кроків у Вашингтоні подробиці не оголосили.

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У жовтні Іран та Росія заявляли, що ракетне ембарго ООН проти Тегерана вже закінчилося. Це відкриває для Москви можливість відкрито придбати у цієї азійської держави балістичні ракети та надавати ракетні технології. Стосовно таких ризиків раніше попереджали розвідки західних країн.

Представник американської влади на тому, що Іран показав свої ракети російському міністру оборони Сергію Шойгу під час його візиту у вересні. Цей факт "викликав занепокоєння тим, що Іран розглядає можливість надання Росії балістичних ракет для використання в Україні".

Ракета Fateh-110

Ракета Fateh-110 з'явилася у 2002 році. Вона була розроблена на основі некерованої ракети Zelzal-2, яка, зокрема, була створена на базі Zelzal-1, однією з перших найбільш успішних ракет у початковій стадії ракетної програми Ірану. Як зазначив військовий оглядач Олександр Коваленко, програма цієї країни відштовхувалася від бази у вигляді Zelzal-1, не надто відриваючись, навіть за характеристиками: дальність польоту – до 200 км (200-300 км у Fateh-110, залежно від покоління), а маса бойової частини – близько 500 кг (500-650 кг Fateh-110, залежно від покоління).

Нагадаємо, 7 листопада в ГУР заявили, що РФ вже досягла угоди з Іраном на постачання балістичних ракет. За інформацією української розвідки, ракети Fateh-110 і Zolfaghar будуть поставлятися до окупованого Криму та російських портів на Каспійському морі.