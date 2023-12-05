Будет бить до 60 км: Австралия завершает тесты САУ AS9 Huntsman

Южная Корея создала модифицированную САУ K9 Thunder, чтобы удовлетворить потребности Королевских вооруженных сил Австралии.

На юге Австралии в Порт-Вейкфилде прошли испытания самоходной артустановки AS9 Huntsman. Скоро САУ должна выйти на финал испытаний. Об этом сообщает Army Recognition.

Подразделение Объединенного исследовательского-экспериментального подразделения собрали необходимые данные для действия продолжения испытаний. За время тестов было выпущено уже сотни снарядов, чтобы подтвердить заявленные характеристики. Пушка должна быть безопасной для эксплуатации и для экипажа. Отмечается, что тестирование AS9 Huntsman началось в августе вместе с представителями южнокорейской Hanwha Defense Australia. Они будут помогать вводить систему в эксплуатацию.

Старший наводчик Николас Виндридж говорит, что Королевская австралийская артиллерия уже давно хочет интегрировать AS 9. Потенциально САУ может нанести удар на расстояние до 60 км тогда как гаубица М777 имеет дальность до 40 км активно-реактивным снарядом.

AS9 Huntsman должен войти в строй армии Австралии Фото: Australian Department of Defence

"Благодаря расположению пушки дальше от линии фронта в сочетании с дополнительной мобильностью командиры будут иметь возможность более эффективно сосредотачивать огонь на поле боя", — сказал Виндридж.

Австралия планирует приобрести 30 САУ AS9 Huntsman и 15 машин для транспортировки боеприпасов AS 10. Поставка должна начаться в 2025 году. В следующем году военные планируют перейти к испытаниям дальности и точности на полигоне "Юма". При этом Королевская армия не планирует отказываться от гаубиц М777. Они будут использоваться там, где нужны легкие и аэромобильные силы.

Особенностью AS 9 Huntsman является то, что она может выстрелить 3 снарядами за 15 секунд, что позволит поразить цель одновременно. Постоянная скорострельность AS 9 составляет 6-8 выстрелов в минуту. Для этого САУ оснастили полуавтоматической системой заряжания.

AS9 Huntsman основан на южнокорейской K9 Thunder, но с усиленной защитой экипажа и передовыми возможностями и интегрировать новые боеприпасы.

Напомним, 13 сентября СМИ писали, что Южная Корея создала модернизированную САУ K9A2 для британской армии.

4 июля СМИ писали, что Австралия вскоре получит первые две САУ AS9 Huntsman, который является лицензионным вариантом K9.