Демилитаризация Крыма: в ГУР прокомментировали удар по нефтебазе в Феодосии (видео)

По словам Андрея Юсова, не всегда целесообразно рассказывать детали проведения операций, однако он добавил, что на сегодня в Крыму для оккупантов практически нет безопасных мест.

В украинской разведке назвали удар по "Морскому нефтяному терминалу" во временно оккупированной Феодосии продолжением плановой работы по демилитаризации Крыма от российских оккупантов. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

Юсов не раскрыл деталей атаки, однако сказал, что подробная информация о взрывах в Феодосии будет позже.

На вопрос журналистки о том, причастна ли к взрывам украинская сторона, представитель разведки заявил, что не всегда целесообразно разглашать подробности проведения операций.

Также Андрей Юсов добавил, что на сегодня на украинском полуострове для оккупантов практически нет безопасных мест.

Взрывы в Крыму: что известно

О взрывах на временно оккупированном полуострове стало известно из российских Telegam-каналов. Оккупанты писали о серии взрывов в Феодосии, Керчи и Симферополе. Также было перекрыто движение по Крымскому мосту.

Местные жители сообщали о работе ПВО. Вскоре информацию о взрывах подтвердили в Министерстве обороны РФ. Они заявили об атаке более 30 украинских беспилотников.

В российском ведомстве отметили, что 22 беспилотника уничтожили дежурными средствами ПВО, а остальные — перехватили над территорией Крыма и акваторией Азовского моря.

Вскоре российские СМИ сообщили об атаке на нефтебазу в Феодосии. Отмечалось, что несколько беспилотников летели к "Морскому нефтяному терминалу", но были сбиты. Обломки одного из беспилотников якобы упали на территорию нефтебазы, другой беспилотник упал недалеко от резервуара.

Между тем ссылаясь на собственные источники СМИ сообщают, что нефтебазу в Феодосии атаковали беспилотники украинской службы безопасности. В частности, атака была успешной и на объекте вспыхнул пожар. Всего на территории "Морского нефтяного терминала" есть около 30 резервуаров горючего.

Впрочем также журналисты опубликовали спутниковые снимки и отметили, что видимых масштабных повреждений на терминале нет.

Напомним, 5 декабря журналисты писали, что СБУ поразила ряд российских объектов на территории временно оккупированного полуострова. В частности, украинские беспилотники уничтожили ЛС "Небо-М", стоянку вертолетов, РЛС П-18 "Терек" и систему управления зенитно-ракетных подразделений "Байкал-1М".

Также ранее, 30 ноября, местные Telegram-каналы Крыма сообщали о взрывах в Джанкойском районе недалеко от аэродрома.