Видимых повреждений в "Морском нефтяном терминале" в Феодосии нет, — СМИ (спутниковые снимки)

Оккупанты о масштабных разрушениях или пожарах на терминале не сообщали. Местные паблики также соответствующих сообщений не распространяли.

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Судя по спутниковому снимку, видимых масштабных повреждений в "Морском нефтяном терминале" в Феодосии на территории временно оккупированного Крыма нет. Об этом во вторник, 5 декабря, сообщил журналист "Радио Свобода" Марк Крутов.

По его информации, фото было сделано спутником Planet в 08:43 по Киеву.

Оккупанты о масштабных разрушениях или пожарах не сообщали. Местные паблики также соответствующих сообщений не распространяли.

Дроны СБУ поразили "Морской нефтяной терминал": детали

"Крымский ветер" утром написал, что терминал атаковали два дрона — один сбили (обломки упали на территории терминала), а второй упал в 70 метрах от одного из резервуаров. Предварительно, по их информации, по территории нефтебазы вел огонь ЗГРК "Панцирь-С1".

Позже украинские СМИ со ссылкой на собственные источники подтвердили поражение беспилотниками Службы безопасности Украины "Морского нефтяного терминала" в Феодосии.

По данным источников, украинские БПЛА успешно попали по цели, что вызвало мощный пожар.

Кроме того, отмечают, что на территории терминала находится около 30 резервуаров горючего, из которых обеспечивались войска Российской Федерации.

Украинским беспилотникам удалось уничтожить немало вражеских целей: детали

Напомним, издание "Украинская правда" ссылаясь на источники в спецслужбе 5 декабря сообщило, что среди объектов, которые удалось ликвидировать: РЛС "Небо-М" в районе населенного пункта Багерово; стоянка вертолетов; РЛС П-18 "Терек" и систему управления зенитно-ракетных подразделений "Байкал-1М" возле населенного пункта Стрелковое.

Атака БПЛА по Крыму 5 декабря: детали

В Министерстве обороны РФ заявили, что оккупированный полуостров атакован множеством БПЛА. По некоторым данным их было около 30.

Из-за угрозы захватчикам даже пришлось перекрывать Крымский мост, ведь над Керчью, как сообщается, прозвучала серия взрывов. Местные жители слышали по меньшей мере 9 взрывов в районе Аршинцево и поселка Войково, пишет российское медиа.

В Минобороны РФ также отреагировали и заявили, что атака началась в 6 утра по московскому времени (05:00 по Киеву, — ред.). Им якобы удалось прекратить эти действия, в которых обвинили украинскую сторону.

Напомним, 4 декабря сообщалось, что спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук объяснил активацию запусков "шахедов" из Крыма и Кубани. По его словам, противник пытается запускать дроны-камикадзе даже не для истощения систем ПВО, а для фиксации новых установок, которые могут использоваться Силами обороны Украины.