Есть возможность сбивать: в РФ создали новые модели Shahed-136, которыми бьют по Украине, — эксперт

Авиаэксперт Анатолий Храпчинский отметил, что усовершенствованные дроны-камикадзе стали более уязвимыми. Например, чтобы их обезвредить, достаточно отключить мобильную связь в местности, над которой они летят.

Российские изобретатели создали три модификации иранского дрона-камикадзе Shahed-136. Устройства не оборудовали термобарическими боеприпасами, о чем заявили некоторые специалисты по вооружению. Однако они обладают рядом характеристик, которые делают их опасным оружием. Об апгрейдах беспилотника ВС РФ говорится в статье на портале Liga.net.

На портале опубликовали тезисы, высказанные главным редактором портала Defense Express Олегом Катковым и авиаэкспертом Анатолием Храпчинским. Эксперты описали новые варианты "Шахедов", объяснили, чем они опасны. Также рассказали о способе, с помощью которого апгрейды Shahed-136 можно сбивать.

В РФ сейчас есть три модели беспилотников, созданных на основе иранского дрона Shahed-136, отметил Катков. Одна из них, а именно — модель "Герань-М", является полной копией зарубежного аналога. Вес боевой части этого устройства — 48,5 кг.

Следующая модель — "Герань-И". Этот дрон имеет боевые часть, как у "Герани-М", но оборудован российской системой навигации, пояснил эксперт.

Последняя известная модификация — "Герань-К": она больше всего отличается от иранского прототипа. В частности, имеет следующие уникальные российские компоненты:

гелево-аккумуляторная батарея российского производства от компании Delta Battery;

блок "Комета", который дает возможность не подвергаться воздействию помех;

боевая часть весом 40 кг — осколочно-фугасная с вольфрамовыми элементами.

Катков отметил, что боевая часть имеет диаметр 35 см и "влезла" в "Шахед", предназначенный для меньших размеров этого компонента. Также пояснил, что россияне сняли взрывчатку с существующей авиационной ракеты.

"Эта боевая часть не разрабатывалась как специальная, ее взяли из имеющейся авиационной ракеты. По массе и габаритам она "влезла" в Shahed-136".

Кроме того, россияне внесли еще одно усовершенствование — перекрасили серые беспилотники в черный цвет, напомнил эксперт. Враг предполагает, что таким образом его труднее обнаружить мобильным огневым группам ВСУ.

Ночные удары РФ — детали противодействия "Шахедам"

Собеседник журналистов заметил, что россияне действительно усовершенствовали иранский дрон, при этом почти не увеличив его цену: была 30-40 тыс. долл., стала — на 200 долл. выше. Однако эти усовершенствования, в частности — мобильный модем — дают возможность его эффективнее сбивать. В частности, Катков предложил выключать услуги мобильной связи в регионах, над которыми пролетает российский беспилотник.

"Это может быть неудобно для гражданского потребителя, но в любом случае это лучше, чем получить "шахедом" по голове".

В статье привели прогноз авиаэксперта Храпчинского. Специалист отметил, что РФ и дальше будет совершенствовать дрон-камикадзе. Например, сможет изменить боевую часть. Кроме того, Иран предоставил Кремлю новый вид БПЛА — более дорогой и совершенный: "с реактивной тягой, с инфракрасной/оптической и, вероятно, радиолокационной системами наведения, с использованием материалов, которое позволяет обходить радиолокационные станции", — пояснил эксперт.

Отметим, в ночь на 25 ноября РФ применила наибольшее количество дронов-камикадзе Shahed-136 — 75 шт. При этом Воздушным силам ВСУ удалось сбить почти все БПЛА: пропустили только один.

Между тем в октябре и ноябре ВС РФ каждую ночь запускают по Украине десятки беспилотников. Например, в ночь на 5 декабря часть устройств долетела до Львовщины, где поразила объект инфраструктуры.