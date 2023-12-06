"Взрывной гроб на колесах": оккупанты обшили динамической защитой обычный грузовик (фото)

Динамическую защиту нельзя устанавливать на небронированную технику, потому что она срабатывает путем взрыва. Оккупанты подложили металлические пластины под нее, но они могут быть слишком тонкими.

В российских телеграм-каналах распространили видео российского грузовика ГАЗ-66 с блоками динамической защиты (ДЗ) по периметру корпуса. Это смертельно опасная угроза для оккупантов. Об этом сообщает Forbes.

На советский грузовик ГАЗ-66 установили динамическую защиту "Контакт-1". Однако для безопасного использования такого типа защиты объект должен быть защищен. Дело в том, что блок ДЗ начинен взрывчаткой. Динамическая защита работает так, что при попадании кумулятивного снаряда взрывчатое вещество внутри контейнера взрывается навстречу, чтобы нарушить кумулятивную струю или полностью ее нивелировать.

При этом ДЗ может защищать от различных типов боеприпасов и угроз, например, украинский "Булат" с ДЗ "Нож" выдержал попадание дрона-камикадзе. Именно поэтому установка "Контакта" или других типов ДЗ является популярным решением как в ВСУ, так и в ВС РФ.

"Чтобы выдержать взрывы, характерные для динамической брони, нужен достаточный уровень базовой брони. Таким образом, динамическую защиту нельзя добавить ко всем транспортным средствам — это ограничение касается, например, грузовиков", — говорилось в отчете Бюджетного управления Конгресса США еще в 2012 году.

Россияне явно понимали риски, поэтому попытались создать демпферную зону за контейнерами с ДЗ и установили металлические пластины. Однако автор отмечает, что пластины могут оказаться как слишком тонкими, так и изготовленными из несоответствующего качества металла. Для того чтобы уничтожить такой грузовик, ВСУ будет достаточно атаковать контейнер с ДЗ, чтобы он сработал и взорвал весь ГАЗ-66, резюмирует автор.

Напомним, 2 сентября СМИ писали, что украинские Leopard 2A4 дополнительно защищают динамической защитой.

16 сентября 2022 года в сети показали броневик "Тигр", на который также установили ДЗ.