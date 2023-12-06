Бывшие "вагнеровцы": РФ перебросила для захвата Купянска наемников "Шторм V", — эксперт

Штурмовые роты "Шторм V" находятся в составе 25-й и 138-й бригад ВС РФ, которые ранее вели наступательные действия вблизи Синьковки. Подразделения наемников, по словам Александра Коваленко, находятся под полным контролем Минобороны России.

На фронте начали появляться российские подразделения "Шторм V". Об этом сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в своем Telegram.

"В зоне боевых действий начали появляться подразделения "Шторм V". Преимущественно они действуют на Купянском направлении, в подчинении ГВ "Запад", — сказал Александр Коваленко.

В основном эти подразделения состоят из бывших наемников ЧВК "Вагнер". По его словам, "Шторм V" — это тот же ЧВК "Вагнер", но под руководством Министерства обороны Российской Федерации и с полным ребрендингом.

"Причем на Купянском направлении их активно применяют. А чего бы и нет, застоялись... пора в мясорубку", — заявил эксперт.

Александр Коваленко отметил, что штурмовые роты "Шторм V" находятся в составе ОМСБр, а именно 25-й и 138-й ОМСБр, которые вели наступательные действия на северо-восток от Синьковки и на юг от Ольшан. Эксперт рассказал, что недавно прислали еще 300 человек для доукомплектации, что говорит о "неособенно успешных действиях" "Шторм V". Кроме этого, штурмовые роты прикреплены к 26 ТП 47 ТД и 27 ОМСБр 1 ТА Западного ВО.

Напомним, 21 ноября командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский рассказал, что российские военные используют подразделения "Шторм Z" для штурмов украинских позиций по всем направлениям. На Купянском направлении враг шел в наступление, а на Лиманском — стягивал резервы и проводил перегруппировку.

3 октября в СМИ рассказали, что во время штурмов армия РФ использовала бойцы подразделения "Шторм Z" как пушечное мясо. Каждый из отрядов насчитывает от 100 до 150 человек, которые входят в регулярные российские войска.