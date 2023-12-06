В Польшу на обслуживание прибыла новая партия Leopard 2A4 для Украины

В соцсетях был опубликован снимок украинского танка, который прибыл на обслуживания в польский город Гливице после множественных попаданий в башню во время боя.

Механический завод "Бумар-Лабенды", расположенном в польском городе Гливице получил новую партию украинских танков Leopard 2A4 для оценки технического состояния машин перед проведением ремонта. Об этом 5 декабря сообщили в Defence 24.

Сколько именно танков прибыло на площадку, где с июля проводится капитальный ремонт украинских Leopard 2A4, не уточняется.

Польский эксперт Адам Сверковски обратил внимание на фотографию, предоставленную Polska Grupa Zbrojeniowa. На снимке видно, что машина получила большое количество попаданий в переднюю часть башни, некоторые из которых пробили внешнюю оболочку брони.

Отмечается, что Украина получила в общей сложности 40 танков Leopard 2A4, еще 14 будут поставлены в следующем году. Согласно заключенным соглашениям, Польша отвечает за работу именно над версией А4 танков Leopard, в то время как версией А5 и А6 займется немецкая сторона. В начале октября первая партия этих машин, отремонтированных на польской территории, была отправлена обратно в Украину, пишет обозреватель.

Leopard 2A4 — основной боевой танк Бундесвера, выпускаемый с 1985 года. Основное вооружение — гладкоствольная пушка Rh-120 L/44 калибра 120 мм с боекомплектом 42 выстрела. С ней соединен универсальный пулемет MG3 калибра 7,62 мм.

В качестве силовой установки используется 12-цилиндровый двигатель MTU MB 873 Ka-501 мощностью 1500 л.с., соединенный с трансмиссией Renk HSWL 354, позволяющей танку разгоняться до 68 км/ч при движении вперед и до 31 км/ч при движении назад. Все ранние версии Leopard 2 (A0-A3) в конечном итоге были модернизированы до этой версии.

Напомним, в Германии стартует новый проект по созданию основного боевого танка на смену немецким Leopard 2. Новые боевые машины будут разрабатываться под руководством немецких оборонных концернов Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и Rheinmetal.