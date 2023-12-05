"Как дальнобойная артиллерия": ВСУ стали использовать танки Leopard для обороны, — СМИ

По словам украинских военных, машины немецкого производства были развернуты для удержания линии фронта на Авдеевском и Лиманском направлении.

Related video

Вооруженные силы Украины активно применяют танки Leopard в оборонительных целях, особенно в качестве дальнобойной артиллерии. Например, это вооружение активно задействовано около Авдеевки и Лимана Донецкой области. Об этом сообщает издание Yahoo News.

"Поскольку наступление Украины закончилось этим летом, танки Leopard были развернуты для удержания линии", — пишет издание.

Этот вывод был сделан журналистами после беседы с по меньшей мере двумя украинскими военными.

"Другими словами, они не используются так, как во время контрнаступления", — сказал военный Руслан, слова которого приводит издание.

По данным издания, в настоящее время танки Leopard размещены вдоль фронта и используются скорее как дальнобойная артиллерия, чем в роли атакующей боевой техники. Журналисты подчеркивают, что такой метод развертывания танков соответствует текущей тенденции в Украине, где необходимо укрепить позиции для блокирования продвижения России.

Напомним, 1 декабря военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что выступает против идеи получения Украиной танков Leopard-1. По его словам, главным недостатком техники является броня, поскольку она легко пробивается российскими ПТРК или РПГ-7, 30-мм бронебойными патронами и автоматической пушкой БМП-2.

В тот же день стало известно, что Греция хочет модернизировать танки Leopard 1A5. В частности, Генштабу Сухопутных войск итальянская оборонная компания Leonardo показала презентацию модернизации танков Leopard 1A5.