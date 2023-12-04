Будет на совести других: эксперт объяснил, почему ВСУ не нужно использовать танки Leopard

В информационной среде началась интенсивная кампания в поддержку немецких танков Leopard 1A5. Вместо исправления ситуации, было решено "топить" за технику, рассказал эксперт Александр Коваленко.

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Военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что сравнивать Т-64 и Leopard 1A5 с его очевидными недостатками невозможно и это все равно, что "пытаться зачать Альберта Эйнштейна с овцой" (орфография автора сохранена — ред.). Об этом он сообщил в своем Telegram.

"Сравнивать Т-64 с Leopard 1 это все равно, что пытаться зачать Альберта Эйнштейна с овцой. Процесс похож, но результат совсем другой", — сказал Александр Коваленко.

Александр Коваленко отметил, что в информационной среде началась интенсивная кампания в поддержку танков Leopard 1A5.

"Это было бы чрезмерно завышенным высокомерием, думать, что данная кампания началась из-за серии моих материалов, посвященных данному "картонному" танку. Не было бы?" — сказал он.

Эксперт считает, что вместо исправления сложившейся ситуации было решено "топить" за технику — "танк офигенный, экипажи довольны настолько, что на тот же Т-64 даже пересаживаться не хотят". Взамен он заявил, что каждая последующая жизнь от прилета осколочно-фугасного снаряда, выстрела РПГ-7 или гибели экипажа на ТМ-62 "будет на совести тех, кто рассказывает, насколько Leopard 1 офигенный танк".

Напомним, 1 декабря военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что выступает против идеи получения Украиной танков Leopard-1. По его словам, главным недостатком техники является броня, поскольку она легко пробивается российскими ПТРК или РПГ-7, 30-мм бронебойными патронами и автоматической пушкой БМП-2.

В тот же день стало известно, что Греция хочет модернизировать танки Leopard 1A5. В частности, Генштабу Сухопутных войск итальянская оборонная компания Leonardo показала презентацию модернизации танков Leopard 1A5.