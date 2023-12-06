Награда $7 млн и 6 арестованных: кто помог бежать в РФ Артему Уссу, которого разыскивают США

Правоохранители подозревают, что к организации побега могут быть причастны российские спецслужбы. Артема Усса, которому выдвинули обвинения, планировали экстрадировать в США.

Правоохранительные органы Италии во вторник, 5 декабря, объявили об установлении личностей шести человек, которых подозревают в содействии побегу за границу российского бизнесмена Артема Усса, разыскиваемого в США за нарушение санкций и финансовые преступления. Об этом пишет телеканал TG24 Sky.

Миланские карабинеры в провинции Брешиа и за границей выдали ордеры на арест шести человек, обвиняемых в организации побега российского предпринимателя, которого должны были экстрадировать в США.

По данным телеканала, одного из фигурантов, 26-летнего мужчину боснийского происхождения, в этот же день арестовали в провинции Брешия. В Хорватии арестовали другого фигуранта, отца арестованного итальянца. Кроме того, итальянские полицейские в сотрудничестве с Евроюстом и американскими властями разыскивают трех других фигурантов дела, обозначенных миланским судьей-следователем Анной Магелли.

Почему США назначили такую награду за Усса

Госдепартамент США объявил, что назначил вознаграждение в размере до 7 миллионов долларов каждому, кто предоставит информацию, полезную для ареста и/или осуждения российского предпринимателя Артема Усса.

В распространенном во вторник, 5 декабря, заявлении отмечается, что Артем Усс обвиняется в сговоре по четырем пунктам:

с целью обмана федерального агентства США;

с целью нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях;

с целью совершения банковского мошенничества;

с целью отмывания денег в связи с контрабандой нефти.

Как пишет TG24 Sky, Усс обвиняется в "организации транснационального мошенничества, контрабанды и операций по отмыванию денег через Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH, компанию по торговле промышленным оборудованием, базирующуюся в Гамбурге".

Как владелец этой компании, российский бизнесмен обвиняется в "незаконном вывозе из США в Россию военной техники и секретных технологий двойного назначения на миллионы долларов" в нарушение санкций, а также в том, что он "использовал финансовую систему США для облегчения контрабанды миллионов баррелей нефти из Венесуэлы".

Через несколько недель после побега, 4 апреля, Усс, которому удалось сбежать, сломав электронный браслет на следующий день после решения миланского апелляционного суда об экстрадиции в США, объявил о возвращении в Россию.

Дело Усса

Артема Усса, сына красноярского губернатора Александра Усса, задержали в октябре 2022 года в миланском аэропорту Мальпенса по запросу Вашингтона.

В марте 2023 года итальянский суд разрешил экстрадировать Усса в США. Итальянское расследование выявило, что Усс сбежал через границу со Словенией на четырех автомобилях. Правоохранители подозревают, что к побегу россиянина причастны спецслужбы РФ.

Напомним, что в Великобритании задержали граждан Болгарии, которые шпионили в интересах России.

Также сообщалось, что швейцарские парламентарии потребовали от властей высылки шпионов.