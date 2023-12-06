Больше всего россияне хотели бы спросить Путина, когда закончится война, — опрос

По данным "Левада-центра", 21% граждан РФ больше всего волнуют вопросы мобилизации, так называемой "СВО" и победы России.

В преддверии "прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным, запланированной на 14 декабря, больше всего россияне хотели бы спросить его о том, когда закончится война в Украине. Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".

По результатам этого соцопроса, практически 21% опрошенных выразили интерес к этой проблеме. Вопрос касался окончания войны, мобилизации, и того, когда Россия может победить.

8% опрошенных интересуют вопросы, связанные с пенсиями, социальными программами, жильем, медициной и образованием. Еще 7% обеспокоены низкими зарплатами и перспективами улучшения качества жизни.

Фото: Левада-центр

Однако, лишь 2% опрошенных проявили интерес к вопросам внешней политики и проблемам коррупции. Кроме того, 10% граждан не выразили желания задать какие-либо вопросы президенту, а 20% испытывают затруднения в формулировании конкретных запросов.

Общероссийский опрос "Левада-центра" провели с 23 по 29 ноября 2023 года. Опрос проводился на всероссийской представительной выборке, охватывающей как городское, так и сельское население. Объем выборки составил 1625 человек в возрасте от 18 лет и старше, представленных в 137 населенных пунктах и 50 субъектах РФ. Методика исследования включала личное интервью, проведенное непосредственно у респондентов на дому. Результаты опроса представлены в процентах от общего числа опрошенных.

Напомним, ранее результаты опроса показали, что большинство россиян готовы поддержать Владимира Путина, если он объявит об окончании военных действий, но при условии сохранения новых территорий.

Также "Левада Центр" опубликовал итоги опроса, которые указывают на то, что большинство опрошенных россиян заявили, что они поддержали бы идею закончить войну в Украине в ближайшее время.