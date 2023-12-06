Вылазки происходят постоянно: спецназовцы РФ убивают людей в Сумской и Черниговской областях

Глава Сумской ОВА Владимир Артюх рассказал, что россияне не только убивают гражданских и военных, но также пытаются подорвать морально-психологическое состояние людей.

В Сумской и Черниговской областях российские войска усилили атаки диверсионно-разведывательных групп. Об этом рассказал глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх в интервью "Укринформу".

По его словам, в Сумской области за два месяца усилились обстрелы. Кроме того, добавились действия российских ДРГ.

"Враг заходит на нашу территорию, делает такие вылазки постоянно и по всей протяженности границы, а у нас протяженность границы с РФ – более 560 км. ДРГ россиян уничтожают людей, инфраструктуру, ведут борьбу с ВСУ", — рассказал он.

По его словам, всего несколько месяцев назад такие действия оккупантов не были настолько интенсивными. Озвученное касается также и Черниговской области.

"Вот сейчас они действуют так: 5-10 человек заходят на нашу территорию и взрывают, убивают. Это спецназовцы", — отметил Артюх.

Глава Сумской ОВА заявил, что россияне не только убивают гражданских и военных, но также пытаются подорвать морально-психологическое состояние людей. Многие жители не чувствуют себя в безопасности. Военные же вынуждены менять тактику борьбы, чтобы не давать врагу достигать своих целей.

Ранее сообщалось, что под Авдеевкой российская бронемашина помогла Силам обороны уничтожить вражеских штурмовиков. Вражеская техника перешла колею возле Степного на Авдеевском направлении и была разбита FPV-дронами украинских операторов БпЛА.

Кроме того, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что ВС РФ перебрасывают тяжелую технику "под прикрытием" на Донбассе. Враг перебрасывает боевую технику по полям и грунтовым дорогам в темное время суток, а днем маскирует танки в лесополосах, рассказал советник мэра Мариуполя.