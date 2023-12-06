"Просто безумие": Байден обратился к Сенату США относительно помощи Украине, — СМИ

Американский президент назвал прекращение поддержки Киева в войне безумием. Он подчеркнул, что это противоречит интересам Вашингтона.

Срочный запрос администрации Джо Байдена на выделение средств для военной помощи Украине — "на грани провала". 5 декабря в США состоялся секретный брифинг, который перерос в выкрики и обвинения. Об этом говорится в материале The New York Times.

"Мы собираемся покинуть Украину. Когда Владимир Путин двинется в страну НАТО, они будут жалеть о том дне, когда решили играть в политику с будущим безопасности Украины", — заявил сенатор Крис Мерфи.

На встрече присутствовал и сам президент США Джо Байден. Он назвал перспективу прекращения помощи Украине "просто неправильной".

"Неспособность поддержать Украину — это просто безумие. Это противоречит интересам США", — заявил американский лидер.

Он заверил, что средства на военную помощь будут выделены.

Сенаторы также ожидали выступления президента Украины Владимира Зеленский, но он отменил все "в последнюю минуту".

По данным СМИ, в Пентагоне не согласны с заявлением Белого дома о том, что выделенные на помощь деньги уже заканчиваются. Некоторые чиновники убеждены, что остатков средств хватит до конца декабря. В то же время украинские чиновники настаивают, что без дополнительной поддержки боевые действия обречены как минимум на тупик.

"Поскольку поставки оружия замедлились, украинским войскам трудно продвигаться на поле боя — и они сталкиваются с проблемами набора и обучения, ведь потери солдат растут", — подчеркнули журналисты.

Напомним, госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала, что из-за отмены выступления Владимира Зеленского перед сенаторами США не произошло ничего катастрофического. По ее словам, "таких брифингов было очень много".

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что если выделение помощи Украине провалится, США будут виноваты в ее поражении.