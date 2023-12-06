"Подарок на день рождения": в ПС рассказали, как сбили российский Су-24м возле Змеиного

Командир зенитной ракетной батареи Павел хотел, чтобы ВСУ уничтожили российскую "Сушку" на его день рождения. Его собратья постарались и выполнили пожелание.

Вечером 5 декабря над Черным морем в районе острова Змеиного украинские военные сбили российский самолет Су-24М. Это стало подарком на день рождения командира зенитной ракетной батареи Павла. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил в Facebook.

"Ровесник Вооруженных сил заказал на день рождения российскую "Сушку" — посылка поступила вовремя", — говорится в сообщении.

Командир зенитной ракетной батареи Павел родился 6 декабря 1991 года. Когда у него спросили, какой бы он хотел получить подарок на свой день рождения, тот ответил: "Больше всего хотелось бы в этот день услышать в рацию: "Цель уничтожена!", "заказать" себе, к примеру, очередную сбитую российскую "Сушку".

"Побратимы постарались! Вечером 5 декабря рашистский Су-24м пошел на дно вслед "за русским военным кораблем", — говорится в сообщении ПС.

Павел рассказал, что рад за ребят, однако хотел бы лично присутствовать при сбивании российского самолета. Но сейчас он в госпитале, впереди у него операции на позвоночнике. Кроме этого, он отметил, что его подразделение с начала полномасштабного вторжения уничтожило более сотни целей — пилотируемых аппаратов, ракет, БПЛА. В частности, в первые дни войны удалось уничтожить российский Су-35 в Киевской области.

"Мы сначала даже не осознали, какую жирную цель сбили. Просто работали... А дальше регулярно пополняли "счет". Первые недели я даже не записывал уничтоженные цели, не было времени на такие формальности", — сказал Павел.

Однако наиболее "урожайным" днем он считает тот, когда за 30 минут удалось уничтожить три вражеских вертолета Ка-52, атаковавших Угледар. Через несколько часов после этого были уничтожены крылатая ракета Х-59 и "Орлан-10". По словам Павла, самое трудное не сбить цель, а именно вовремя обнаружить и захватить ее.

"Конечно, есть еще незакрытые "гештальты" по уничтоженным целям... К примеру, А-50 или хотя бы Су-57... А еще лучше борт, в котором будет лететь главный террорист..." — сообщил командир.

Напомним, 5 декабря ВСУ сбили российский самолет Су-24М над Черным морем. В РФ считают, что уничтожение борта произошло с помощью "непонятной, но дальнобойной" системы ПВО во время выполнения боевого задания над Черным морем. В частности, самолет действовал под прикрытием истребителя Су-30СМ.

6 декабря западные эксперты рассказали, что российский бомбардировщик могли уничтожить ракетой класса "земля-воздух" американского комплекса Patriot. Потенциально для уничтожения самолета могли использовать и систему меньшей дальности, в частности средства наблюдения ВСУ могли разместить на острове Змеиный.