Между 2-й и 3-й: в Минобороны отреагировали на слова Умерова о линиях обороны ВС РФ

По информации пресс-службы оборонного ведомства, боевая работа ведется и о результатах продвижения ВСУ будет сообщено в соответствии с протоколами коммуникации.

Глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров 6 декабря заявил, что украинским военным в ходе контрнаступления удалось пройти уже две линии обороны. В ведомстве объяснили, что он имел в виду под этими словами.

Отмечается, что бойцы ВСУ сейчас на определенных участках фронта ведут боевую работу между второй и третьей линиями обороны противника. Работа над освобождением территорий продолжается.

"Названия конкретных направлений, где это сделано, и на каком этапе находятся конкретные операции, будут сообщены соответствующими подразделениями в соответствии с протоколами коммуникации", — говорится в сообщении Минобороны.

В Минобороны прокомментировали слова Умерова о линиях обороны на фронте Фото: Скриншот

Успехи Украины на фронте: ответ Умерова

Глава Минобороны Рустем Умеров находится в США с официальным визитом, где он успел дать интервью FoxNews. По его словам, украинские военные продолжают делать все от себя возможное для того, чтобы освободить земли от российской оккупации. Бойцы ВСУ, которые 6 декабря отмечают профессиональный праздник, уже находятся перел третьей линией обороны, говорит министр.

"Мы деоккупировали 50% нашей территории, мы побеждаем Россию на нашей земле, вернули территорию, освободили ее. И сейчас у нас есть план на 2024 год", — заявил Рустем Умеров.

Кроме того, он считает, что стратегической победой Украины можно будет считать лишь выход на границы 1991 года, включая Крымский полуостров и Донбасс.

Напомним, 4 декабря сообщалось, что Германия считает ситуацию на фронте победой Киева. По словам аналитика Юлиана Репке, в Берлине уверены, что текущее положение дел может служить основой для переговоров и будущего Украины.