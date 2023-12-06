Нужны не только снаряды: армии США не хватает средств для замены переданной Украине техники

Кроме расширения производства боеприпасов, Штатам необходимо заменять технику, которую они передали Украине. В запросе США на помощь Киеву для этого планируют выделить 18 млрд долларов.

Пока в Конгрессе спорят о пакете военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, в Пентагоне говорят, что им не хватает средств для замещения вооружения, которое передавали ВСУ. Об этом сообщает Breaking News.

Высокопоставленные чиновники в Минобороны США говорят, что им нужны деньги для пополнения наземных боевых машин, которые передавались Украине. Пентагону нужны "дополнительные доллары", чтобы получить машины на замену, сказал начальник отдела закупок армии США Даг Буш.

В запросе на помощь Украине, Израилю, Тайваню и безопасности границ на 105 млрд долларов около 18 млрд запланировано выделить для приобретения оружия, которое передавали Киеву. С начала полномасштабной войны в Украине США передали:

186 БМП Bradley и 4 машины Bradley Fire Support Team;

189 БТР Stryker;

300 БТР М113;

250 ББМ M1117.

Это лишь часть вооружения, которое получила Украина. Часть вооружения поступила из имеющихся запасов армии США и производители получили замену или контракт на изготовление новых машин. Но вот заменять М113 будут на новую машину AMPV, которая требует больше вложений денег. Кроме этого дополнительное финансирование нужно, чтобы поставлять запчасти к технике, которую передали Украине.

Напомним, СМИ писали, почему конгрессмены совмещают военную помощь с миграционным кризисом.

В Белом доме говорят, что если США не выделят помощь Украине, то это может "поставить Киев на колени".