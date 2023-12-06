Отбиваемся Bradley: ВС РФ откатились от Авдеевского коксохима и Степного, — журналист

Чтобы добиться успеха во время боевых действий, украинским военным нужно иметь больше БМП Bradley. Именно эти бронемашины помогли им удержать позиции вокруг Авдеевки.

Бойцы ВСУ удерживают позиции в селе Степное на северном фланге возле Авдеевки. Также выбили подразделения ВС РФ с двух позиций и около Авдеевского коксохима. Нарастает уверенность, что россияне не смогут оккупировать населенный пункт минимум до ежегодного обращения президента Владимира Путина. О деталях ситуации на Донецком направлении рассказал военный журналист Андрей Цаплиенко в Telegram-канале.

Цаплиенко опубликовал фрагмент репортажа, снятого на Авдеевском отрезке фронта. В кадр попала боевая машина пехоты Bradley М2А2, которую используют бойцы ВСУ, отбивая штурмы ВС РФ и контратакуя. Это устройство "поднимает настроение ребятам на нуле", — заметил журналист. Например, она полезна, когда бьет по врагу и когда спасает жизни украинских воинов.

БМП M2 Bradley под Авдеевкой Фото: Скриншот

Один из украинских военных, командир экипажа с позывным "Барби", отметил, что БМП "Брэдли" действительно может проехать туда, куда "не проедет больше ничего". Мужчина отметил, что Украине "нужно больше таких машин и тогда все пойдет лучше".

Командир экипажа с позывным "Барби" Фото: Скриншот

В заметке журналиста указывается, что ВС РФ не укрепились в селе Степном, не проникли на Авдеевский коксохимический комбинат и потеряли две позиции. Выразил уверенность, что россияне не смогут захватить Авдеевку до ежегодного выступления Путина, которое должно состояться 14 декабря.

Цаплиенко показал БМП "Брэдли" под Авдеевкой Фото: Скриншот

Оборона Авдеевки — детали

Отметим, не известно, когда именно Цаплиенко записал репортаж из-под Авдеевки. В кадр попал осенний пейзаж — снега нет, дорога достаточно сухая.

6 декабря ситуацию на Авдеевском участке проанализировал военный обозреватель Константин Машовец. Отметил, что российские войска атаковали в шести точках на северном и южном флангах. Враг не добился успеха и действительно потерял две позиции. Обозреватель отметил, бои идут горячие, а иногда бойцы ВСУ проводят удачные контратаки.

Ситуация под Авдеевкой по состоянию на 6 декабря 2023 года Фото: DeepState

3 декабря глава военной городской администрации Виталий Барабаш сообщил, что российские солдаты иногда достают до забора Авдеевского коксохима. Но им каждый раз приходится отступать. Также ранее он заявил, что украинские военные отыскали россиян, которые расстреляли пленных бойцов ВСУ, и обезвредили их.

Напоминаем, 5 и 6 декабря неспокойно было на позициях ВС РФ в Донецке. В частности, 5 декабря беспилотник Perun сбросил взрывчатку на РСЗО "Град" и склад БК в Кировском районе. После этого, 6 декабря, загорелось на базе топлива в Буденновском районе.