"Американские военные будут воевать против ВС РФ": Байден публично обратился к Конгрессу (видео)

Республиканская партия держит в заложниках Украину, заявил президент Байден. По его мнению, некоторые сенаторы занимаются мелочными политическими играми.

6 декабря президент США Джо Байден выступил с публичным обращением к Конгрессу. Главная тема обращения — призыв к конгрессменам поддержать пакет национальной безопасности и помощи Украине. Трансляция события состоялась на Youtube-канале Белого дома.

Байден напомнил американцам о зверствах и военных преступлениях, которые совершают россияне на территории Украины. Объяснил, что президента РФ Владимира Путина нужно привлечь к ответственности, иначе ситуация существенно ухудшится.

По мнению американского президента, когда Путин оккупирует Украину, он двинется дальше. В этом случае, прогнозирует политик, возможна атака на страну-члена НАТО. Наступит момент, когда американские солдаты будут вынуждены воевать против российских.

"Мы готовы поддерживать Украину и в дальнейшем. Я не готов отказаться от этого, и американский народ также. Если Путин захватит Украину, он там не остановится. Если он захватит, то продолжит нападать на союзников по НАТО. Мы тогда увидим то, что не хотим увидеть — что американские военные воюют с российским военный".

Сейчас продолжаются консультации между республиканцами и демократами, чтобы найти компромиссное решение о выделении пакета размером 106 млрд долл., отметил Байден. Надеется, что компромисс найдут — например, отыщут настоящее решение для решения проблем американской миграционной политики.

Представители Республиканской партии не будут "держать в заложниках Украину", но сейчас "они готовы нанести удар по Украине", — подчеркнул политик.

Джо Байден отметил, что ожидает положительного решения во время сегодняшнего голосования — чтобы не дать россиянам продвинуться дальше.

"Мелочная политика не должна становиться помехой нашим ценностям. Если мы этого не сделаем, то это подбодрит Путина. Это надо сделать, чтобы Путин не захватил Украину и не продвинулся дальше".

Помощь Украине — детали

Отметим, днем 6 декабря представитель Белого дома Джон Кирби прокомментировал ситуацию с помощью Украине, выступая на брифинге по событиям в секторе Газа. Политик объяснил угрожаемость ситуации. По его мнению, РФ имеет шанс выиграть войну, если США лишит поддержки украинский народ.

Между тем на днях в Пентагоне заявили, что имеют около 4 млрд долл., которые еще могут потратить на военную помощь Украине. Эксперты указали, что этих средств может хватить на три месяца — максимум, до весны.

Выделение помощи заблокировали представители Республиканской партии в октябре 2023 года. После этого состоялось несколько голосований, но пакет финансирования, который затрагивал интересы Украины, Израиля, Тайваня, так и не выделили.

Напоминаем, бойцы ВСУ рассказали об опыте использования американских БМП "Брэдли", которые используют для обороны Авдеевки. Также показали кадры обезвреживания ЗРК С-350 "Витязь" ВС РФ: самую дорогую установку россиян, которая используется в Украине.