"Знал, что идет охота": Кива пытался спрятаться от покушения в "статусном" поселке, — Царев

По словам экс-нардепа, у ГУР якобы есть список людей к ликвидации, которые согласовывает лично президент Украины Владимир Зеленский. При этом эта информация якобы не является закрытой.

Бывший депутат Верховной Рады Украины Олег Царев, сбежавший в Россию и приговоренный в Украине к 12 годам тюрьмы за антиконституционные призывы, заявил, что экс-нардеп Илья Кива знал о том, что на него "за ним идет охота". Об этом Царев рассказал в интервью российскому медиа RT.

По его словам, у Главного управления разведки Минобороны Украины якобы есть список людей для ликвидации, которые согласовывает лично президент Украины Владимир Зеленский.

"Да, действительно, Илья Кива убит. Он знал, что за ним идет охота. В Украине это делается так: делается список, готовит его ГУР, согласовывает СБУ, и Зеленский лично его визирует. И в этом списке есть определенные люди. Информация не закрытая. То есть закрытая, но не настолько закрытая, чтобы Кива об этом не узнал. Кива об этом узнал", – рассказал Царев.

Царев заявил, что Кива, когда узнал о готовящемся покушении, переехал в "закрытый, очень статусный поселок" в районе Одинцово.

"Там камеры, там охрана. Он считал, что будет там в безопасности. Как видите, получилось, что не в безопасности. Безопасных мест нет. Украинские спецслужбы работают достаточно эффективно. Все call-центры находятся под контролем спецслцужб. Через call-центры, которые работают по всей России, они находят легко внушаемых людей, которым дают задания — положить "закладку", передать взрывчатку, перенести с одного места на другое. В этих "закладках" оружие", — рассказал Царев.

Убийство Ильи Кивы

Напомним, 7 декабря росСМИ сообщили, что в России умер экс-депутат Верховной рады Илья Кива. Позже стало известно, что тело бывшего нардепа нашли в селе Супонево, а на месте происшествия работали экстренные службы. Смерть Кивы также подтвердили в ГУР.

Информацию о смерти Ильи Кивы подтвердили украинские источники. СМИ сообщали, что за ликвидацией экс-нардепа может стоять СБУ. Кива лежал на снегу посреди парковой зоны загородного комплекса, расположенного в селе Супонево возле Звенигорода. Как сообщили анонимные источники росСМИ, он имел резаную рану на правом виске, на теле — гематомы.

Ранее также сообщалось что экс-нардеп ВРУ переехал в отель "Величъ Country Club" 2,5 месяца назад. Кива якобы сообщал, что за ним следили три последние недели.