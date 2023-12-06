Убийство Ильи Кивы в Подмосковье: все, что известно о смерти экс-нардепа (фото, видео)

Сейчас, по информации российских СМИ, правоохранители изучают списки посетителей отеля за несколько месяцев. В частности, внимание обращают на иностранцев и жителей страны-врага, которые прописаны в южных регионах.

Related video

6 декабря в СМИ появилась информация о смерти бывшего нардепа Верховной Рады и предателя Украины Ильи Кивы. Позже это подтвердили и в Главном управлении разведки Минобороны. Фокус собрал всю известную информацию о смерти экс-нардепа по состоянию на вечер среды.

Тело Кивы обнаружили в Подмосковье: что о смерти экс-нардепа писали росСМИ

Напомним, 0 16:40 российское медиа "РЕН ТВ" со ссылкой на свои неназванные источники сообщило, что в России умер экс-депутат Верховной рады Илья Кива.

Позже другие российские СМИ, что тело бывшего нардепа нашли в селе Супонево, а на месте происшествия работали экстренные службы.

Кроме того, об убийстве Кивы в соцсетях написала и российская пропагандистка Маргарита Симоньян.

"Спецоперация СБУ": что об инциденте сказали в Украине

Информацию о смерти Ильи Кивы подтвердили украинские источники. В частности, издание "Бабель" со ссылкой на собственные источники заявило, что за ликвидацией экс-нардепа может стоять СБУ.

"Его застрелили — это спецоперация СБУ", — говорится в сообщении.

В ГУР подтвердили смерть экс-нардепа

Около 18:00 представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов подтвердил информацию о смерти бывшего народного депутата Украины Ильи Кивы.

"Да, мы можем подтвердить, что Кива — "все". И такая судьба постигнет и других предателей Украины, а также приспешников путинского режима", — сказал Юсов.

Также представитель разведки отметил, что экс-нардеп был "одним из самых отвратительных подонков, предателей и коллаборационистов".

В росСМИ сообщили, где нашли мертвого Киву

Впоследствии российское медиа Mash заявило, что Киву обнаружили мертвым в элитном загородном комплексе "ВеличЪ Country Club" в Подмосковье в РФ.

В заметке указано, что Кива лежал на снегу посреди парковой зоны загородного комплекса, расположенного в селе Супонево возле Звенигорода. Как сообщили анонимные источники, он имел резаную рану на правом виске, на теле — гематомы.

Фото: Скриншот

Отметим, "ВеличЪ Country Club" имеет адрес — Одинцовский городской округ, село Супонево, квартал ДП-1, 190. Расстояние до Москвы — около 30 км, до Украины — около 400 км.

Место, где погиб Кива Фото: Google Maps

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело

Позже старшая помощница руководителя подмосковного СК РФ Ольга Врадий сообщила российскому изданию "РИА Новости", что после смерти в Одинцовском городском округе Подмосковья экс-депутата Ильи Кивы следственный комитет возбудил уголовное дело.

"Следственные органы ГСУ СК России по Московской области возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины (ст.105 УК РФ)", — заявила Врадий.

На место инцидента не допускают людей, работают следователи

Также российское медиа сообщило, что на территории элитного отеля, где нашли тело экс-нардепа, работают правоохранительные органы.

Сообщается, что на месте работают следователи и криминалисты, которые устанавливают причастных к смерти экс-нардепа лиц.

Также журналисты сообщают, что в отель не допускают даже тех людей, которые накануне забронировали номер.

Правоохранители изучают списки посетителей отеля

Как сообщал российский Telegram-канал Mash, правоохранители изучают списки посетителей отеля за несколько месяцев. В частности, внимание обращают на иностранцев и жителей России, которые прописаны в южных регионах РФ.

В аэропортах Москвы и на железнодорожных вокзалах ввели усиленные меры проверки пассажиров.

Три последние недели за Кивой вроде бы велась слежка

Отмечается, что экс-нардеп ВРУ переехал в отель "Величъ Country Club" 2,5 месяца назад. Кива якобы сообщал, что за ним следили три последние недели. По информации Telegram-каналов, в отеле он проживал вместе со своей сожительницей.

Каждый вечер они прогуливались в парке. Именно во время такой прогулки он, предположительно, был убит. Отмечается, что тело Кивы нашла местная жительница примерно через час после его смерти.

Напомним, также Фокус собрал основные скандалы, по которым был известен бывший нардеп Верховной Рады и предатель Украины Илья Кива.