Убили выстрелом в голову: росСМИ обнародовали новые подробности гибели Кивы

Правоохранители рассматривают версию, что политика мог убить кто-то из постояльцев или сотрудников отеля. Одна из пуль прошла касательной, поэтому какое-то время он был еще жив.

На теле экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы обнаружили два пулевых ранения. На месте были найдены две гильзы и патрон. Об этом пишет российское издание SHOT.

Правоохранители рассматривают версию, что политика мог убить кто-то из постояльцев или сотрудников отеля.

"Осмотр тела показал, что Киву убили выстрелом в голову из пистолета. Одна из пуль прошла касательной, поэтому какое-то время он был еще жив", — пишет издание.

Отель "Величие Country Club", где жил экс-нардеп, приостановил прием гостей, там отменили уже оплаченную бронь из-за следственных действий.

Бывший украинский депутат жил в апартаментах отеля. Первой его увидела сотрудница. Тело лежало в снегу лицом вниз, вокруг была лужа крови.

"Следователи уже опросили всех гостей и работников отеля, которые могли быть причастны к убийству бывшего украинского депутата. Территория обнесена пятиметровым забором и с улицы попасть к месту, где убит Кива, не так просто. Также допрошена сожительница экс-депутата, с которой он жил вместе в последнее время", — сообщает издание.

По факту убийства возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств".

Смерть Ильи Кивы — детали

6 декабря стало известно о смерти украинского экс-нардепа и предателя Ильи Кивы. Его нашли окровавленным в снегу возле элитного гостиничного комплекса Подмосковья. Позже выяснилось, что мужчину застрелили.

Подружка Ильи Кивы поделилась, что экс-нардеп в последнее время беспокоился за свою жизнь. Илья Кива опасался, что по видео можно будет понять, где именно он находится. Поэтому, говорит его подружка, он выходил из номера, отходил от здания отеля и делал запись.